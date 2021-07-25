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23 milyon kişi henüz Kovid-19 aşısının herhangi bir dozunu yaptırmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşıdan istenilen sonucun alınması için sürecin hızla tamamlanması gerektiği uyarısında bulunarak, yaklaşık 23 milyon kişinin henüz Kovid-19 aşısının herhangi bir dozunu yaptırmadığını bildirdi.

23 milyon kişi henüz Kovid-19 aşısının herhangi bir dozunu yaptırmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaklaşık 23 milyon kişinin henüz Kovid-19 aşısını yaptırmadığını belirterek, "Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız." ifadelerini kullandı.

Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 ile mücadele kapsamındaki aşılamaya ilişkin paylaşımda bulundu.

Yaklaşık 23 milyon kişinin henüz aşı olmadığı bilgisini paylaşan Koca, şunları kaydetti:

"İkinci dozu olmayanların sayısı 17 milyon. Çift doz aşı olup, 3. doz aşıya gelmeyenlerin sayısı 9 milyona yakın. Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız. Şu anki sorun, tedbirlerin esnetilmesidir. Kontrolü ele alalım."

Bakan Koca, bir diğer paylaşımında ise "Geri dönüp son 10 günü daha dikkatli yaşayamayız. Yarın bize bağlı." ifadelerini kullandı.

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