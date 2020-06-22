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22 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ GÜNCEL VAKA SAYILARI

İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız.

22 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ GÜNCEL VAKA SAYILARI

İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız. http://covid19.saglik.gov.tr

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Vaka SayısıBakan KocaSağlıkPAZARTESİ22 HAZİRANGÜNCEL
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