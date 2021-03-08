Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Kanal 7 Emanet Dizisi 132. Bölüm koronavirüs aslıhan güner 13 Haziran Cumartesi Benimle Söyle corona
Türkiye'de 13 bin 215 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 13 bin 215 kişinin...
Rasim Öztekin hayatını kaybetti
Rasim Öztekin hayatını kaybetti
Erdoğan ve Johnson Türkiye-İngiltere ilişkilerini geliştirecek adımları görüştü
Erdoğan ve Johnson Türkiye-İngiltere ilişkilerini...
206 bin 713 iş yeri, 4 bin 47 pazar yeri kontrol edildi
206 bin 713 iş yeri,...
1347 milletvekili fezlekesi incelemeye alındı
1347 milletvekili fezlekesi incelemeye alındı

206 bin 713 iş yeri, 4 bin 47 pazar yeri kontrol edildi

İçişleri Bakanlığı, dinamik denetim modeli kapsamında 6 Mart'ta 119 bin 610 personelle, 206 bin 713 iş yeri, 4 bin 47 pazar yerinin kontrol edildiğini bildirdi.

206 bin 713 iş yeri, 4 bin 47 pazar yeri kontrol edildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dinamik denetim modeli kapsamında 6 Mart'ta 119 bin 610 personelle, 206 bin 713 iş yeri, 4 bin 47 pazar yeri kontrol edildi. Denetimlerde 3 bin 82 iş yeri/işletmeye uyarı cezası verildi, 3 bin 351 işletme/iş yeri ve kişi hakkında idari işlem uygulandı." denildi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.