İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dinamik denetim modeli kapsamında 6 Mart'ta 119 bin 610 personelle, 206 bin 713 iş yeri, 4 bin 47 pazar yeri kontrol edildi. Denetimlerde 3 bin 82 iş yeri/işletmeye uyarı cezası verildi, 3 bin 351 işletme/iş yeri ve kişi hakkında idari işlem uygulandı." denildi.