Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona salgın istanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya ve Birleşik Krallık'a gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya ve Birleşik...
Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında
Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'siyasi cinayet' soruşturmasında Kılıçdaroğlu'nun ifadesinin alınmasını istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'siyasi cinayet' soruşturmasında...
İBB'nin 5 bin yeni taksi plakası teklifi oy çokluğuyla reddedildi
İBB'nin 5 bin yeni taksi...

2053 vizyonumuzun hedefi olan 'Yeşil Kalkınma Devrimi'nin lokomotif şehri Ankara olacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "İnşallah 2053 vizyonumuzun ilk ve en iddialı hedefi olarak belirlediğimiz 'Yeşil Kalkınma Devrimi'nin lokomotif şehri Ankara olacaktır." dedi.

2053 vizyonumuzun hedefi olan 'Yeşil Kalkınma Devrimi'nin lokomotif şehri Ankara olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Cumhuriyetin 100. yılına yakışır bir millet bahçesi kurulacağını, ihalenin yıl sonuna kadar gerçekleştirileceğini bildirdi.Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye, istedikleri gibi itip kakabilecekleri, istikamet çizebilecekleri, parmak sallayabilecekleri eski Türkiye değildir.

Dünya Bankası ve gelişmiş ülkeler vasıtasıyla Türkiye'ye kazandırdığımız 3 milyar 157 milyon dolarlık kaynağı yeşil iklim dostu projeler için kullanacağız.

2023 imtihanını başarıyla geride bıraktığımızda artık Türkiye'yi durdurabilecek hiçbir fani güç hiçbir engel tanımıyoruz."

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.