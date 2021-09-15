Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "6. Anadolu Medya Ödülleri" programında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizi 2023 hedefleri rayında tutarak, vaktimizi ve enerjimizi heba etme girişimlerini boşa çıkardık." dedi.
Erdoğan, "2023, Türkiye'nin ve Türk milletinin yeniden şahlanışının sembolüdür." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolundaki en önemli durağımız 2023'ün eşiğindeyiz." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Ülkemizi, küresel sistemin yeniden yapılanmasının dışına itmek için kıvrananların son umudu 2023'te eski Türkiye'yi yeniden hortlatmaktır, başaramayacaklar" şeklinde konuştu.