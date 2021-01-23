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2023'e kadar 150 yer altı barajını tamamlamayı hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kuraklık) Karşı karşıya bulunduğumuz durum, bizi alternatif su depolama yöntemleri arayışına itmektedir. Halen devam eden çalışmalarla 2023'e kadar 150 yer altı barajını tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

2023'e kadar 150 yer altı barajını tamamlamayı hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kuraklık) Karşı karşıya bulunduğumuz durum, bizi alternatif su depolama yöntemleri arayışına itmektedir. Ülkemiz sanıldığının aksine su zengini zaten değildi. Kuraklık tehdidinin artmasıyla birlikte elimizdeki mevcut kaynakları en verimli şekilde kullanma mecburiyeti kaçınılmaz bir hal almıştır. Halen devam eden çalışmalarla 2023'e kadar 150 yer altı barajını tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden, Diyarbakır-Silvan Barajı Gövde Dolgu Çalışması Tamamlanması Merasimi ile Ergani Barajı, Başlar Barajı ve Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Silvan Barajı'nı önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamlamayı ve su tutmaya başlamayı planlıyoruz. İnşallah Diyarbakır'da sulanmayan tek karış arazi bırakmayacağız. Silvan projesi, kaya dolgusunun tamamlanmasıyla dörtte üçü biten Silvan Barajı'yla birlikte 8 ayrı barajı ve 23 sulama tesisini bünyesinde barındıran, 2 milyon 360 bin dekar alanı sulayacak dev bir projedir." dedi.

"Ergani Barajı 2 bin 500 kişiye yakın ilave istihdam sağlayacak bir eserdir"

Erdoğan, "Ergani Barajı 14,5 milyon metreküplük depolama hacmine sahip, 19 bin dekara yakın araziyi sulayacak, 2 bin 500 kişiye yakın ilave istihdam sağlayacak bir eserdir." ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Milletimiz, hiç kimsenin demokratik ve ekonomik kazanımlarına el uzatmasına izin vermeyecektir." diye konuştu. 

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