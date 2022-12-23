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2022 YILINDA TÜRKİYE’DE YILIN EN ÇOK KONUŞULANLARI

GÜNCEL 23.12.2022, 09:16
2022 YILINDA TÜRKİYE’DE YILIN EN ÇOK KONUŞULANLARI

Geride bırakmaya hazırlandığımız 2022 yılı, dünyada ve ülkemizde önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olarak kayıtlara geçti. Türkiye ve Dünya gündemi bu sene de hiç olmadığı kadar hareketli geçti. Medya takip kurumu Ajans Press, her sene olduğu gibi 2022 yılının en çok konuşulan başlıklarını derledi. Ajans Press’in gazete, dergi, televizyon/radyo kanalları ve internet haber sitelerinde 2022 yılı boyunca en çok konuşulan olayları derlediği araştırmanın sonuçları şu şekilde oldu:

 

EN FAZLA HABER İÇERİĞİNE ULAŞAN KONULAR

  • Bartın’ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında patlama meydana geldi; maden faciasında 41 kişi hayatını kaybetti.
  • İstanbul İstiklal Caddesi'nde terör örgütü PKK/PYD tarafından bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 81 kişi de yaralandı.
  • Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi “İlk Evim İlk İş Yerim” 5 milyonun üzerinde başvuru aldı.
  • Konya Şehir Hastanesi’nde bir kişi, Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya’yı tabancayla başına ateş ederek öldürdü, saldırgan olayın ardından intihar etti. Türkiye sağlıkta şiddet gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti.
  • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), bazı soruların bir yayınevi tarafından hazırlanan deneme sınavlarındaki sorularla aynı olduğu iddialarının ardından iptal edildi; ÖSYM başkanı görevden alındı.

EN ÇOK KONUŞULAN VEFATLAR

  • Yeşilçam’ın usta oyuncusu Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti.
  • Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti.
  • Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen 28 yaşındaki futbolcu Ahmet Çalık, Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.
  • Akciğer kanseri tedavisi gören televizyoncu ve oyuncu Billur Kalkavan hayatını kaybetti.
  • Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden İlhan İrem hayatını kaybetti.

EN ÇOK KONUŞULAN SPOR İÇERİKLERİ

  • Trabzonspor, 2021 - 2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda 38 yıl sonra şampiyonluk koltuğuna oturdu.
  • Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir istifa etti. TFF’nin yeni başkanı Mehmet Büyükekşi oldu.
  • Beşiktaş’ın eski yöneticisi ve Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
  • Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen EuroLeague finalinde, Real Madrid’i 58-57 yenen Anadolu Efes şampiyon oldu.
  • 20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında Katar’da düzenlenen 2022 Fifa Dünya Kupası sona erdi. Fransa’yı penaltılarla mağlup eden Arjantin 36 yıl sonra Dünya Kupası şampiyonu oldu.

EN ÇOK KONUŞULAN SİYASET İÇERİKLERİ

  • CHP’den Memleket Partisi’ne geçen ve oradan da istifa eden bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti’ye katıldı.
  • Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının ardından, CHP kamuda başörtüsü serbestliği ile ilgili TBMM’ye kanun teklifi verdi. 
  • Adalet Bakanı Abdülhamit Gül istifa etti; yerine Bekir Bozdağ atandı.
  • Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığı’na Vahit Kirişçi atandı.
  • Sosyal medya yasası olarak da bilinen Basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin kanun büyük tartışmalar arasında mecliste kabul edildi.

EN ÇOK KONUŞULAN EKONOMİ İÇERİKLERİ

  • 2022 başında 4.253 TL olarak belirlenen asgari ücret, Temmuz ayında bir zam daha görerek 5.500 TL olarak belirlendi.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK Kredi geri ödemelerinde artık herhangi bir enflasyon farkı olmaksızın sadece alınan rakam üzerinden ödeme yapılacağını açıkladı.
  • 3600 ek gösterge çıktı. 5,3 milyon kamu personelinin ek gösterge düzenlemesinden faydalanması sağlanırken gözler milyonların beklediği EYT düzenlemesine çevrildi.
  • Dolar/TL 2022 yılı içerisinde de çıkışını sürdürdü. Yılbaşında 13,30 TL bandında yer alan kur yıl sonu itibariyle 18.65 seviyelerine geldi.
  • Türkiye’de enflasyon 2022 yılında yüzde 85,51 ile rekor seviyelere tırmandı.

TÜRKİYE’DE EN ÇOK KONUŞULAN GLOBAL İÇERİKLER

  • Rusya ile Ukrayna arasında savaş çıktı. Rusya, Ukrayna’nın çeşitli bölgelerini işgal ederken dünyanın birçok önde gelen kurumu Ruslara büyük yaptırımlar uyguladı.
  • İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth 96 yaşında öldü.
  • 94’üncü Oscar Ödülleri töreninde tarihe geçen anlar yaşandı. Üç yılın ardından ilk kez sunuculu olarak gerçekleştirilen törende, Will Smith törenin sunucularından Chris Rock’a tokat attı.
  • İran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından İran başta olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde protestolar başladı
  • Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başladı ve 79 Azerbaycan askerinin şehit olduğu, 282 askerin ise yaralandığı belirtildi.

 

 EN ÇOK KONUŞULAN MAGAZİN İÇERİKLERİ

  • Türk pop müziğinin usta ismi Sezen Aksu, 2017 yılında çıkardığı “Şahane Bir Şey Yaşamak” isimli şarkısı tepkilere neden oldu.
  • Bülent Ersoy’un Anıtkabir gezisi sırasında tekerlekli sandalye kullanması eleştirilere neden oldu.
  • Ünlü şarkıcı Gülşen, bir konserinde imam hatip liselilere yönelik sözleri nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla evinde gözaltına alındı. Gece saatlerinde çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı.
  • Araştırmacı gazeteci ve sunucu Müge Anlı, İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlendi.
  • Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler’in 5 ay süren evliliği bitti. Boşanma sonrasında yaşanan gelişmeler magazin dünyasında büyük ses getirdi.

Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
#EN ÇOK KONUŞULANLAR
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