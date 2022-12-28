"2022 Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası" Prof. Dr. Bilge Yıldız'a verildi

Türkiye'nin yetiştirdiği, evrensel bilgi birikimine katkıda bulunan başarılı bilim insanlarını ödüllendirmek amacıyla verilen Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası, bu yıl pandeminin ardından Rahmi M. Koç Müzesi'nde yeniden yüz yüze gerçekleştirilen törenle sahibini buldu.

Bir yıl fen, mühendislik ve tıp, takip eden yıl da iktisadi, idari, sosyal, insani bilimler ve hukuk alanlarına odaklanan ödül, evrensel bilgi birikimine üst düzey katkıda bulunmuş 50 yaşını aşmamış bilim insanlarına veriliyor.

Bu yıl 7'ncisi verilen madalyanın kazananı, çalıştığı teknolojilerle dünya çapında enerji verimliğini artırıp karbondioksit salımını azaltarak, iklim ve enerji krizlerine karşı ürettiği bilime dayalı çözümlerle öne çıkmış bilim insanı, Prof. Dr. Bilge Yıldız oldu.