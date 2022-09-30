2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında 59 bin 430 tatbikat yapıldı

AFAD'ın açıklamasında, ülke genelinde 59 bin 430 tatbikat gerçekleştirildiği, yıl sonu hedefinin ise 70 bin tatbikatı tamamlamak olduğu belirtildi.

Açıklamada, 52 bin 164 okul, 623 hastane, 1018 apartman, 270 öğrenci yurdu, 3 bin 185 kamu binası, 1146 müftülük, eğitim merkezi, 217 organize sanayi bölgesi, 90 cezaevi, 137 kültür yapısı, 175 huzurevi, 104 kütüphane, 237 alışveriş merkezi, havalimanı/terminal, sendika ve spor müsabakasında tatbikat düzenlendiği kaydedildi.

Ayrıca 52'si il düzeyi, 4'ü tematik 12 bölgesel düzey Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) tatbikatının da tamamlandığı belirtildi.