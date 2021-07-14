2021 yılı içinde 97 PKK, 3 DEAŞ ve 1 tane de aşırı sol terör örgütü eylemini engelledik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021 yılı içinde 97 PKK, 3 DEAŞ ve 1 de aşırı sol terör örgütü eylemini oluşmadan, kimsenin canı yanmadan engellediklerini belirterek, 15 Temmuz sonrasında FETÖ'ye dönük 135 bin 916 operasyon, 312 bin 121 gözaltı gerçekleştirdiklerini, 1523 DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdiklerini ifade etti.

Kırkağaç 6. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı 31'inci Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni'ne katılan Bakan Soylu, mezun olan askerlerin 169 bin başvurudan seçilen 5 bin kişi arasında yer aldığını belirtti.

Soylu, 22 hafta boyunca burada eğitim alan 2 bin 121 kişinin mezun olduğunu kaydederek, "Biz sizi sadece sınırlarımızın içinde altı üstü 240 kişi kalmış ve mağaralarından da çıkamayan PKK ile mücadele etmek için eğitmedik. Biz sizi sadece Ege'de, Akdeniz'de kaçakçı yakalamak için de eğitmedik. Biz sizi, insanlığın bu milletin evlatlarına ihtiyacı olduğu için eğittik. Bu dünyada merhamet, vicdan eksik kaldığı için; bu milletin mazlumun tek umudu olduğu için yetiştirdik." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin uğraştığı meselelerin boyutları itibarıyla diğer ülkelerden farklı olduğunu, Almanya 2019'da 298 kilo eroin yakalarken Türkiye'nin 20 ton yakaladığını, İngiltere 713 bin ectasy yakaladığında Türkiye'nin 8,6 milyon yakaladığını aktaran Soylu, Türkiye'deki jandarma teşkilatının gücünün bu ülkelerde hayal bile edilemeyeceğini vurguladı.

Soylu, şöyle devam etti:

"Onların veya başkalarının jandarması, bizim gibi yazın 40 derece, kışın eksi 35 derece demeden, virüs salgın demeden, kar tipi demeden, sadece 2020 yılında 18 bin 623 operasyon yapmamıştır.

Cenabı Allah'a binlerce kez şükürler olsun, bu milletin evlatları, üzerlerine aldıkları hiçbir sorumluluğun altında ezilmemiştir. Sakın unutmayın; bize ihanet edenler, 15 Temmuz'da sadece Cumhurbaşkanımızı düşürmek, iktidarı ele geçirmek istemediler. 15 Temmuz'da bu aziz milletin hafızasını silmek istediler. Bin yıllık medeniyetini silmek istediler. İnancını ve mazisini silmek istediler. Bütün kapasitesini, gücünü silmek istediler. Ama bu milletin evlatları sahaya indi ve buna müsaade etmedi. Ve zannetmeyin ki 15 Temmuz'u planlayanlar, sadece o gece yenildiler. O geceden sonra bu ülkenin attığı her adım, her gelişme; o geceden sonra doğan her güneş, 15 Temmuz'un senaristlerine de oyuncularına da zuldür, acıdır. 15 Temmuz'da bu millete diz çökertmeye çalışanlara, bu devleti işgal etmek isteyenlere bu millet izin vermemiştir."