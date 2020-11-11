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2021 'Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı' ilan edildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önerisini kabul ederek, 2021'i tüm dünyada "Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı" ilan etti.

2021 'Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı' ilan edildi

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıkmasıyla sağlık çalışanlarının daha da artan yüküne dikkat çekmek ve tüm sağlık çalışanlarının emeklerinin takdiri ile moral ve motivasyonlarının yükseltilmesi amacıyla 2021'in "Sağlık Çalışanları Yılı" ilan edilmesini istemişti. 

Bakan Koca'nın, 14-15 Eylül tarihli DSÖ Avrupa Bölge Komite toplantısında gündeme getirdiği bu öneri, bugün yapılan 73. Dünya Sağlık Asamblesi Genel Kurulu'nda üye ülkelerin tamamının desteğiyle kabul edildi ve 2021 yılı "Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı" olarak ilan edildi.

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