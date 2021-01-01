2021'in ilk gününde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Sakarya'da normal zamanda kentin en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanlarıyla Donatım Park ve Millet Bahçesi'nde sakinlik hakim oldu.

Polis, jandarma ve zabıta ekipleri ile mahalle bekçileri kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Kocaeli

Kocaeli'de, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni yılın ilk gününde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Kentin işlek yerlerinden İzmit Kent Meydanı, Yürüyüş Yolu, Fethiye Caddesi ve Atatürk Bulvarı boş kaldı. Cadde ve sokaklarda, istisna kapsamında olan az sayıda kişinin olduğu görüldü.

Kısıtlamadan muaf olan işletmeler mesailerine devam ederken, kent sakinlerinin sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu gözlemlendi.

Polis ekipleri, belirli noktalarda denetim gerçekleştirirken durdurulan araçlarda bulunanların izin belgeleri kontrol ediliyor.

Öte yandan, kentte sabah saatlerinde çiseleyen yağmurun ardından çıkan gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu.

Bartın

Bartın'da vatandaşların yoğunluk oluşturduğu yerlerden Hükümet Caddesi, Şadırvan Caddesi, Yukarı Çarşı ve Kemer Meydanı'nda sessizlik hakim oldu.

Yine araç trafiğinin yoğun olduğu Bülent Ecevit Bulvarı ve İskele Caddesi de sessizliğe büründü.

Emniyet ekipleri, kent merkezinde denetimlerini yoğunlaştırdı, trafik ekipleri de kavşaklarda kontrol noktası oluşturdu.

Öte yandan belediye ekipleri de park ve bahçelerde temizlik çalışması yaptı.

Karabük

Karabük'te yılın ilk gününde cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Kent sakinlerinin sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu gözlemlendi.

Kentin farklı bölgelerinde denetim yapan polis ve jandarma ekipleri ise tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

Bolu

Bolu'da, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni yılın ilk gününde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Yılın ilk gününde kentin işlek yerlerinden Demokrasi ve Kent Meydanı, İzzet Baysal Caddesi ve Atatürk Bulvarı boş kaldı.

Cadde ve sokaklarda, istisna kapsamında olan az sayıda kişinin olduğu görüldü.

Düzce

Düzce'de üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde işlek cadde, meydan ve sokaklar boş kaldı.

Kentte yaşayanların kısıtlamaya uyduğu, kısıtlamadan muaf olan işletmelerin faaliyetlerini sürdürdüğü görüldü.

Polis ekipleri denetimlerini devam ettirerek yayaların ve sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

Zonguldak

Zonguldak'ta yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa Caddesi ile Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim oldu.

Kısıtlamaya ilk anlardan itibaren uyan vatandaşların evlerine çekilmesinin ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dışarı çıkanlara ve sürücülere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Kırklareli

Kırklareli'nde de kısıtlama nedeniyle Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile Cumhuriyet ve İstasyon caddeleri boş kaldı.

İnsanların zaruri ihtiyaçları dışında kısıtlamaya büyük ölçüde uydukları gözlendi.

Güvenlik güçleri de başta ana caddeler olmak üzere kentin birçok bölgesinde uygulamalarını sürdürüyor.

Kırklareli Belediyesi ekipleri kısıtlama nedeniyle boş kalan cadde ve sokakları dezenfekte ediyor.

Tekirdağ

Tekirdağ'da kısıtlamayla birlikte cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kentte önceden yoğunluğun yaşandığı yerlerden Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Camisi civarı ve sahil şeridi boş kaldı.