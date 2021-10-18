2021'i yüzde 9'luk büyüme ile tamamlamayı öngörüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Epic Sana Otel'de, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunca düzenlenen Angola-Türkiye İş Forumu'nda yaptığı konuşmaya, iş forumunun ülkelere ve iş dünyası temsilcilerine hayırlı olmasını dileyerek başladı.

Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço ile verimli istişareler gerçekleştirdiklerini ifade eden Erdoğan, görüşmelerde iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri etraflıca ele aldıklarını söyledi.

Türkiye ve Angola'nın birbirlerini tamamlayıcı özelliklere sahip olduklarını teyit ederek, birçok alanda iş birliği imkanları bulunduğunu tespit ettiklerini söyleyen Erdoğan, Lourenço ile aldıkları kararların ülkeler arasındaki dostluğu daha ileri taşıyacağına inandığını belirtti.

Türkiye-Angola ilişkilerinin hak ettiği seviyeye ulaşmasında devlet adamlarının sergilediği iradenin çok önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyasetçinin görevi ticaretten savunmaya, turizmden kültüre ve tarıma kadar her alanda ilişkilerin önündeki engelleri tümüyle kaldırmak, karşılıklı iş birliğinin üzerinde yükseleceği hukuki ve ahdi zeminini tesis etmektir. Ancak iki ülkenin gerçek potansiyelini bilhassa ticaret ve yatırımlarla hayata geçirecek olan iş dünyamızın siz kıymetli mensuplarıdır. Bunun için öncelikle iki ülke iş dünyasının birbirini tanıması büyük önem arz ediyor. Afrika kıtasına gerçekleştirdiğimiz tüm ziyaretlerde olduğu gibi bugün de bize aralarında en yetkin firmalarımızın temsilcilerinin de olduğu kalabalık bir iş adamı heyeti katılıyor. Amacımız firmalarımızı Angola'da iş yapmaya, yatırım ve ticaret yapmaya teşvik etmektir. Aynı ölçüde önem verdiğimiz diğer bir husus ise Angolalı iş adamlarının Türkiye'yi tanıması, ülkemizdeki yatırım fırsatlarını görmesidir. İş adamlarımızın birbirlerini daha iyi tanımaları, ülkelerimizi ve hatta bölgemizi aşan ölçekte iş birliklerinin kurulmasına imkan sağlayacaktır. Vize meselesinde atacağımız yeni adımlarla bunun için gerekli zemini oluşturacağız."

Erdoğan, G-20 üyesi Türkiye ile Güney Afrika bölgesinin yükselen yıldızı Angola'nın ilişkilerini geliştirmede bu kadar geç kalmasının her iki ülke için de kayıp olduğunu dile getirdi.

Bu eksiği en kısa zamanda telafi etmeleri gerektiğinin altını çizen Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın ülkemizi ziyaretiyle bu yönde zaten tarihi bir adım attık. Halihazırda 250 milyon dolar düzeyinde seyreden ikili ticaretimizi kısa vadede 500 milyon dolara çıkarma kararı aldık. Bugün imzaladığımız anlaşmalarla iş birliğimizin ahdi zeminini pekiştirdik. İkinci tur müzakereleri tamamlanan çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasının da bir an önce imzalanacağına inanıyorum." diye konuştu.