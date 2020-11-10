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2020 TGZ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ ARIYOR

Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP), 2020 Türkiye Gençlik Zirvesi ödüllerine hazırlanıyor. TGSP’nin özgün, ilham veren, iyi örneklik oluşturan ve sosyal girişimcilik uygulamalarına teşvik amacıyla vereceği ödüller için son başvuru tarihi 15 Kasım 2020 olarak açıklandı.

2020 TGZ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ ARIYOR

Türkiye’deki gençlik STK’larını ve iş dünyasının gençlik yapılanmalarını bir araya getirerek, daha güçlü projelere imza atılmasına öncülük eden ve çatı kuruluş görevi üstlenen Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP), 2020 Türkiye Gençlik Zirvesi ödüllerine hazırlanıyor. TGSP’nin özgün, ilham veren, iyi örneklik oluşturan ve sosyal girişimcilik uygulamalarına teşvik amacıyla vereceği ödüller için son başvuru tarihi 15 Kasım 2020 olarak açıklandı.

Başvuracak adaylar için proje detaylarını paylaşan TGSP, başvuruların en fazla 3 dakikalık videolar şeklinde yapılacağını belirterek özgün ve gençliğin aktif katılım sağlayacağı projelerle başvuru yapılması gerektiğini açıkladı.
 

Toplam 65 Bin TL’lik Ödül Verilecek

Toplumsal bir problemin çözümüne katkı sağlamayı amaçlayan ve kâr amacı gütmeyen projeler değerlendirilerek 3 en başarılı proje ödüllendirilecek.

Özgün, ilham veren ve en iyi örnek oluşturan sosyal girişim projelerinin ödüllendirileceği zirvenin birincilik ödülü 30 Bin TL, ikincilik ödülü 20 Bin TL ve üçüncülük ödülü ise 15 Bin TL olarak belirlendi.

Kimler Başvurabilir?
Gençliğe yönelik çalışmalar yapan STK’lar
15-29 yaş arasındaki gençler

Başvuru Koşulları Nelerdir?
Toplumsal bir problemin çözümüne katkı sağlamalı.
Kâr amacı gütmeyen uygulama olmalı.
Proje, gençlerin öncülüğü/aktif katılımı ile gerçekleştirilmeli.
Projenin tamamı veya bir kısmı uygulanmış olmalı.
Güncel olmalı (2013 yılından bu yana uygulanmış ya da uygulanıyor olmalı)
Türkiye’de ve Dünya’da bilinen benzeri bir uygulama olmamalı.

Anahtar Kelimeler:
TGSP
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