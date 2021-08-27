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20 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren TSK personelimizin tahliyeleri tamamlandı
20 yıl boyunca Afganistan görevini...

20 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren TSK personelimizin tahliyeleri tamamlandı

MSB, Afganistan'daki görevini başarıyla yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin tahliyelerinin tamamlandığını bildirdi.

20 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren TSK personelimizin tahliyeleri tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter adresinden yapılan açıklamada, "20 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin tahliyeleri tamamlandı. Vatan toprağına dönen Mehmetçiklerimize 'ülkenize hoş geldiniz' diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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