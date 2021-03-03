20 bin Kovid-19 aşısını daha KKTC'ye gönderiyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kıbrıs meselesinin neredeyse kangren hale gelmesinin müsebbibi olan Avrupa Birliği, Cenevre'de müzakere masasında da yer almayı bekliyor. Avrupa Birliği'nin masada bu sürece taraf olarak katacağı fazla bir şeyin olduğunu görmüyoruz ve KKTC ile bu konuda hemfikiriz." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında 2021 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'na ilişkin düzenlenen toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile KKTC Başbakanı Ersan Saner ve beraberindeki heyet katıldı.

Toplantı sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Oktay, imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın bugüne kadar KKTC ile yürütülen yakın temasların önemli bir çıktısı olduğunu belirti. Oktay, "İmza attığımız bu anlaşmada temel hedefimiz yatırımlardır. Amacımız KKTC'de çarpan etkisi yüksek alanları güçlendirerek kendi kendine yeten bir KKTC ekonomisinin oluşmasına katkı vermektir. Bu anlaşma ile KKTC'ye bu yıl 2,5 milyar Türk lirası yeni kaynak ayırıyoruz. Geçen yıldan devreden tutarla birlikte toplam 3 milyar 250 milyon liralık bir destek öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın temelini dayanışma, samimiyet ve kardeşliğin oluşturduğunun altını çizen Oktay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"KKTC'de topluma dokunan, aksayan yönleri dönüştüren ve sürdürülebilir özellikte pek çok alanda destekler sağlayacağız ve bu alanları da belirlemiş durumdayız. 2021 Türkiye-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması yatırım odaklı yapısıyla özellikle ulaşım, haberleşme, ticaret, sanayi, gençlik ve spor ile yerel yönetimler alanında mevcut altyapıyı güçlendirecek eylemlerden oluşmaktadır. Ticaretin güçlendirilmesi yönünde ise önümüzdeki günlerde Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan KKTC'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirerek fırsata çevirebileceğimiz faktörleri netleştirecektir. Ayrıca Kovid-19 ile mücadele ve Kovid-19'un pek çok sektörde açtığı yaraların sarılması da anlaşma kapsamındadır. Bu eylemlerin uygulanmasını Sayın Başbakanla birlikte sıkı şekilde takip edecek, ilerlemeleri gerek kurumlar arası gerek meslek kuruluşları ve STK'ler arası iş birlikleri ile perçinleyeceğiz. Daha müreffeh bir KKTC için ihtiyaç duyulan mevzuat değişikliklerinin hayata geçirilmesi ile planlanan eylemlerin daha hızlı şekilde hayat bulacağına inanıyorum. Kıbrıs Türkü'nün geleceğe güvenle bakarak barış, huzur ve refah içinde yaşamaya devam etmesi için anavatan ve garantör ülke olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

"Kalkınma hamlesinin başarıya ulaşması en büyük arzumuzdur"

Oktay, KKTC'de gerçekleşen yapısal dönüşümlerin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sağlanan desteğin oldukça önemli olduğunu belirterek "Kalkınma hamlesinin başarıya ulaşması en büyük arzumuzdur." dedi.

KKTC'ye uluslararası alanda haksız şekilde örülmüş suni engellerin biran önce kaldırılmasının son derece elzem olduğunu hatırlatan Oktay, uluslararası toplumun vicdanında ön yargıların, hakikatlerin önüne geçmesini kabul etmediklerini vurguladı. Oktay, şunları söyledi:

"Kıbrıs meselesinin çözümüne dair Rum tarafının hiçbir zaman hiçbir somut adımı olmamıştır. Bugüne kadar görmedik. Buna rağmen ambargolarla, yok sayılmalarla baş başa bırakılan, Kovid'le mücadele gibi bir konuda dahi adeta kaderine terk edilen KKTC halkı olmuştur. Gönderdikleri aşı sayıları, aşı hibelerine yaklaşımları ortada. AB, KKTC'ye zikretmeye bile değmeyecek cüzi miktarda aşı gönderebilmiştir. Biz anavatan ve garantör ülke olarak elbette buna seyirci kalmadık ve bundan sonra da kalmayacağız. Bu hafta 20 bin doz Kovid-19 aşısını daha KKTC'ye gönderiyoruz. Böylece toplam aşı yardımımız 100 bin doza ulaşmış oluyor. Nisan sonu gerçekleşecek gayriresmi 5+BM toplantısına yaklaşımımız da nettir. Çözüm için tek yol iki devletli modeldir, egemen eşitliktir. Şimdi bakıyoruz, Kıbrıs meselesinin neredeyse kangren hale gelmesinin müsebbibi olan Avrupa Birliği, Cenevre'de müzakere masasında da yer almayı bekliyor. Avrupa Birliği'nin masada bu sürece taraf olarak katacağı fazla bir şeyin olduğunu görmüyoruz ve KKTC ile bu konuda hem fikiriz. Dolayısıyla 5+1 toplantısında bulunmalarının pek fayda sağlayacağı görüşünde değiliz. Milli davaya olan inancımızla Kıbrıs Türk halkının meşru hakları teslim edilene dek ve kardeşlerimizin adada siyasi eşitliği sağlanana kadar hak ve hakkaniyet mücadelesini sürdüreceğiz."