Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Şu ana kadar 163 milyar liralık mevduat, kur korumalı sisteme geçmiştir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bankaların, darphanenin ve altın rafinerilerinin içinde yer aldığı mekanizmayla vatandaşlarımızın altınlarını sisteme sokmalarını temin edeceğiz." dedi.

Erdoğan, "Kredi Garanti Fonu desteğiyle, istihdamı koruma ve geliştirme öncelikli işletme ve yatırım kredileri vermeye yönelik paketin hazırlığı bitmek üzere." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kısır hesaplarla hareket ederek, içinden geçtiği kritik süreçte ülkemize zarar verenleri affetmeyeceğiz." diye konuştu.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye'yi, herkesin işini de tasarrufunu da Türk lirasıyla yaptığı bir yer haline getirmek için destek istiyoruz."

Erdoğan, "Tarım ürünleri zararlarının karşılanması konusundaki eksiklikleri tamamlamak için AFAD üzerinden 200 milyon liralık bir kaynak daha ayırıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu meblağ en kısa sürede Antalya, Artvin, Aydın, Bartın, Kastamonu, Mersin, Muğla, Osmaniye, Rize, Sinop ve Van'daki hak sahiplerine dağıtılacak." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Prim ve posa desteğiyle birlikte önümüzdeki dönem için üreticilerimize ton başına 875 liralık pancar bedeli ortaya çıkıyor." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "50,4 milyon liralık ilave kaynakla 20 bin aileyi daha elektrik desteği kapsamına alıyoruz." dedi.

Erdoğan, "AFAD koordinasyonunda 10 STK'nin desteğiyle Afganistan'a 700 ton gıda, giyim, sağlık ve acil ihtiyaç ürünü taşıyan iyilik treni göndermeye hazırlanıyoruz." diye konuştu.