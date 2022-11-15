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2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

GÜNCEL 15.11.2022, 10:45
2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesi olan Zap'ta tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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