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2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
GÜNCEL 15.11.2022, 10:45
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesi olan Zap'ta tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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