2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

GÜNCEL 11.09.2022, 13:20
2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlarını sürdürüyor.

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