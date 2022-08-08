2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
GÜNCEL 08.08.2022, 11:23
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin Türk Silahlı Kuvvetlerince etkisiz hale getirildiği bildirildi.Açıklamada, "Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadesine yer verildi.
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