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2 doz Sinovac ile 2 doz BioNTech olanlar için hatırlatma dozu randevuları açıldı
2 doz Sinovac ile 2...

2 doz Sinovac ile 2 doz BioNTech olanlar için hatırlatma dozu randevuları açıldı

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında 2 doz Sinovac, 2 doz BioNTech aşısı olmuş ve son aşısının üzerinden 3 ay geçenler için hatırlatma dozu randevuları açıldı.

2 doz Sinovac ile 2 doz BioNTech olanlar için hatırlatma dozu randevuları açıldı

Sağlık Bakanlığınca, 2 doz Sinovac ile 2 doz BioNTech aşısı olan ve son aşısının üzerinden 3 ay geçen kişiler için hatırlatma dozu randevuları açıldı.

Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uyguladığı aşılama programı devam ediyor.

Bu kapsamda, 2 doz Sinovac ile 2 doz Biontech aşısını olan ve son doz aşısının üzerinden 3 ay geçen vatandaşlar için hatırlatma dozu randevuları açıldı.

Aşı olmak isteyen vatandaşlar, Kovid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek öğrenebilecek.

Aşı olacak gruplar arasında yer alan kişiler, randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirilecek ve tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.

Aşı uygulaması için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), e-Nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu alınabilecek.

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