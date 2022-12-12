1999 depreminden ders çıkaran Düzce yeni konut stokuyla örnek oluyor

Aslan, merkez üssü Gölyaka olan 5,9 şiddetindeki depremin, "büyük, yıkıcı" deprem statüsünde olduğunu, depremin ardından sahada incelemeler yaptıklarını belirtti.

Yapıların taşıyıcı kolon ve kiriş gibi alanlarında hasar meydan gelmediğini, binalarda sıva ve duvar hasarlarının görüldüğünü vurgulayan Aslan, hasar gören çoğu yapının, 1999 depreminden önce inşa edildiğini belirlediklerini bildirdi.

Hasar gören binaların, bu tarihlerde yeterli mühendislik hizmeti alınmayan yapılar olduğuna işaret eden Aslan, "Deprem olduğunda bir enerji üretiyor ve yapıya bir kuvvet uyguluyor. Bu kuvvet karşısında da yapının bir tepkisi olması gerekiyor. Yapının bu enerjiyi tüketmesi gerekiyor. Bu enerjiyi sıva ve duvar çatlağı olarak yansıttı." ifadelerini kullandı.

Aslan, 5,9 şiddetindeki bir depremin, yapı stoku eski bir ilde yaşandığında yıkıcı olabileceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Düzce için yapı stokunun yenilenmediğini söyleyemeyiz. Düzce 1999 depremlerinde epey büyük bir yara aldı. Bu depremde de görüldü ki bundan ders çıkarmış. Yaptığımız saha incelemelerinde, bunu netlikle gördük. Yani yapı stokunun yenilenmiş olması, bu depremde yapı hasarlarının çok minimum seviyede olmasına sebep oldu."

Aslan, depremin süresinin kısa olmasının da hasarın büyümesini engellediğini, 23 Kasım'daki depremin süresinin 1999 yılındaki depreme göre biraz daha kısa olduğunu belirterek, depremin 12 saniye sürdüğünü ve 4 saniyelik pik ivme yaptığını anlattı.