Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs salgın corona survivor korona
Üç-beş kullanılmış uçakla güç dengelerinin değişmesi mümkün değil
Üç-beş kullanılmış uçakla güç dengelerinin...
İlk doz aşısını yaptırmayanların sayısı 22 milyon 344 bin 407'ye indi
İlk doz aşısını yaptırmayanların sayısı...
'1915 Çanakkale Köprüsü'nün 3. tabliye montajına başlandı
'1915 Çanakkale Köprüsü'nün 3. tabliye...
FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkındaki iddianame kabul edildi
FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu...

'1915 Çanakkale Köprüsü'nün 3. tabliye montajına başlandı

Toplamda 6 saat sürecek tabliye montajı çalışması nedeniyle Çanakkale Boğazı güney yönden 15, kuzey yönden ise 13 saat transit gemi geçişlerine kapalı kalacak.

'1915 Çanakkale Köprüsü'nün 3. tabliye montajına başlandı

Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 3. tabliye montajına başlandı.

"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen proje için Asya yakasında bulunan Lapseki Şekerkaya ile Avrupa yakasında yer alan Gelibolu Sütlüce mevkilerindeki şantiyelerde 649'u mühendis 5 bin kişiyle yoğun bir çalışma yürütülüyor.

ÇİMTAŞ firması tarafından Bursa'nın Gemlik ve Kocaeli'nin Gölcük ilçelerindeki fabrikalarda üretilen, her biri yaklaşık 700 ton ağırlığındaki 87 tabliye blokunun montajı belirlenen noktalara yerleştiriliyor.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.