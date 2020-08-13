'1915 Çanakkale Köprüsü'nü 18 Mart 2022'de hizmete sunmayı hedefliyoruz'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, Türkiye'nin marka projelerinden biri olacağını ve Pekin'den Londra'ya kesintisiz ticaret yolu oluşturma hedefine doğrudan katkı sunacağını ifade etti.

Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün planlanandan daha erken açılmasını sağlayacak çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün ülke ekonomisine, istihdamına ve millete sağlayacağı katkı ile simgelerin köprüsü olacağını belirten Karaismailoğlu, "Tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alacak 1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye'nin marka projelerinden biri olacak." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'nun 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de kapsayan 101 kilometrelik Malkara-Çanakkale kesiminde yüzde 62,5'lik fiziki gerçekleşme sağlandığını aktararak, projenin tamamlanmasıyla toplam yıllık zaman tasarruf tutarının 465 milyon lirayı, akaryakıt tasarruf tutarının da 102 milyon lirayı bulacağı bilgisini paylaştı.

Bakan Karaismailoğlu, "Vatandaşlarımız projemiz ile zaman ve akaryakıttan yıllık toplam 567 milyon lira tasarruf sağlayacak." açıklamasında bulundu.