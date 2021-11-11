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1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye bu hafta yerleştirilecek

Bakan Adil Karaismailoğlu, "Bir hayalimizin daha gerçeğe dönmesi için geri sayım başladı. İki gün sonra Sayın Cumhurbaşkanı’mızla birlikte Çanakkale’de 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Yerleştirme Töreni'ni gerçekleştireceğiz." dedi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye bu hafta yerleştirilecek

Marmaray Zübeyde Hanım Parkı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı.

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, şehirlerin tarihiyle, kültürel dokusuyla ve doğa ile uyumlu şekilde geliştirilmesinin öncelikleri olduğunu belirterek, bu nedenle belediyecilik hizmetlerine ayrı önem verdiklerini söyledi.

Hiç şüphesiz belediyecilikte başarının yolunun halkla iç içe olmaktan geçtiğini ifade eden Karaismailoğlu, bugüne kadar ideolojiye değil, insana hizmet etmek için çalıştıklarını ve bu sayede de milletle aralarına kimsenin giremediğini dile getirdi.

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