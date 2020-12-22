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19 bin 256 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 251 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251 kişi hayatını kaybetti.

19 bin 256 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 251 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 5 bin 8 oldu, 32 bin 110 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 866 bin 815'e yükseldi.

Bakan Koca: Ağır hasta sayısı ve aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımda, "Ağır hasta sayısı ve aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Vakaların azaldığı bu dönemde aile içi bulaşmalar artış gösteriyor." ifadelerini kullandı.

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