15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde ziyaretçi yoğunluğu

Şehit Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret edenler, Kur'an-ı Kerim ve dua okudu.

Ziyaretçilerden 12 Ekim 2016'da Şırnak'ın Besta bölgesinde düzenlenen operasyon sırasında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Sercan Öklük'ün babası Nihat Öklük, AA muhabirine, Ordu'dan geldiklerini ve Ömer Halisdemir'in kabrinde dua okuduklarını söyledi.

Kendi evlatlarının da şehit olduğunu belirten Öklük, "Bu vatan için şehit oldular, gururluyuz. Bu vatanı her zaman birileri koruyacak. Evlatlarımız korudu, görev esnasında şehit düştüler. Acımız büyük ama vatan sağ olsun." dedi.

İstanbul'dan gelen İlyas Çiftçi de Ömer Halisdemir'i kabri başında ziyaret etmenin gurur vesilesi olduğunu belirterek, "Keşke böyle bir olay hiç yaşanmasaydı, keşke böyle bir olaya hiçbir şekilde maruz kalmasaydık ama şunu bir kez daha gördük ki her ne şekilde yaşanacaksa yaşansın Ömer Halisdemir bir taneydi öldü, arkasında binlerce var. Ömer Halisdemir'lerin bu vatanda bitmeyeceğine inanıyorum." diye konuştu.