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15 Temmuz destanı hepimizin ortak gurur kaynağıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'nda yaptığı konuşmada, "15 Temmuz destanı hepimizin ortak gurur kaynağıdır." dedi.

15 Temmuz destanı hepimizin ortak gurur kaynağıdır

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan15 Temmuz şehitlerinin, Bedir'den Çanakkale’ye, İstiklal Harbi’nden Kıbrıs Barış Harekatı’na, terörle mücadeleden yurtdışı operasyonlarına, bütün bunlarla birlikte batıla, zalime ve küfre karşı yürütülen hak mücadelesinin günümüzdeki temsilcileri olduğunu söyledi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında TBMM’deki 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda düzenlenen anma töreninde konuşan Erdoğan, sözlerine ülkenin bekası, milletin istiklali uğruna can veren kahraman şehitlere Allah’tan rahmet niyaz ederek başladı.

Vatan ve millet için mücadele ederken gazilik mertebesine erişmiş tüm gazilere sağlıklı, uzun ömürler dileyen Erdoğan, "Özgürlüğüne, ezanına, bayrağına, vatanına, devletine, geleceğine sahip çıkan milletimin tüm fertlerine şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum." dedi.

"Merhum Abdurrahim Karakoç’un adeta 15 Temmuz kıyamını anlatan şu muhteşem mısralarıyla şehitlerimizi buradan selamlamak istiyorum." diyen Erdoğan, şiirin "Gergin uykulardan, kör gecelerden, bir sabah gelecek kardan aydınlık. Sonra düğüm düğüm bilmecelerden, bir sabah gelecek kardan aydınlık. Vurulup ömrünün ilkbaharında, kanından çiçekler açar yanında, cümle şehitlerin omuzlarında, bir sabah gelecek kardan aydınlık." dizelerini okudu.

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