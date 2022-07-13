15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde geniş kapsamlı etkinlikler düzenlenecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "Türkiye Aşkına" temasıyla Türkiye genelinde ve yurt dışında geniş kapsamlı anma etkinlikleri düzenlenecek.

GÜNCEL 13.07.2022, 21:30
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde geniş kapsamlı etkinlikler düzenlenecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlığın koordinasyonunda düzenlenen etkinliklerde, 15 Temmuz destanının Türk milletinin güçlü iradesi ve kararlılığının yanı sıra vatan ve millet aşkı ile yazıldığı vurgulanacak.

Yurt dışında yapılacak anma etkinliklerinde de 15 Temmuz'da kazanılan demokrasi zaferine, Türkiye demokrasisinin gücüne ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) dünya demokrasileri için oluşturduğu tehlikeye dikkat çekilecek.

Söz konusu anma etkinlikleri ile 15 Temmuz ruhunun canlı tutulması, milli şuurun güçlendirilmesi, şehitlerin hatırasının yad edilmesi amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programları

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gaziler ve şehit yakınlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Anıtı'na çiçek bırakacak.

Millet Camii'nde kılınacak cuma namazı ve Hatm-i Şerif programının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Anıtına da çelenk koyacak.

Ankara'daki programının ardından Erdoğan, akşam saatlerinde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi Milli Birlik Günü programına katılarak millete seslenecek.

"İstanbul'dan New York'a milli iradenin gücü gösterilecek"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen etkinlikler kapsamında, FETÖ'yü tüm yönleriyle anlatan, milletin direnişini, devletin mücadelesini ve demokrasi zaferini vurgulayan Türkçe ve İngilizce film, video, klip ve belgeseller gösterilecek.

Yurt genelinde açık hava ve dijital mecralarda 15 Temmuz temalı iletişim faaliyetleri gerçekleştirilecek. İstanbul'da Saraçhane, Beşiktaş, Üsküdar ve İstanbul Havalimanı'nda, Ankara'da Ulus Meydanı, Kentpark AVM önü, Kızılay Meydanı, İzmir'de Konak Meydanı'nda LED ekranlarda 15 Temmuz gösterimleri yapılacak.

New York'ta da 15 Temmuz'a dikkati çekmek amacıyla mobil led gösterileri gerçekleştirilecek.

"Tüm camilerde sela okunacak"

Basın İlan Kurumu ise Marmaray Yenikapı İstasyonunda "15 Temmuz ve Manşetler" sergisi düzenleyecek.

İletişim Başkanlığı ve TCDD iş birliği ile giydirilen "Türkiye Aşkına" temalı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, yarın Ankara'dan İstanbul-Söğütlüçeşme Tren Garı'na hareket edecek.

İletişim Başkanlığı tarafından ayrıca İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Konya, Kayseri, Gaziantep, Sivas, Trabzon, Kahramanmaraş, Erzurum'da 3 gün sürecek fotoğraf sergileri düzenlenecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonu ile 15 Temmuz'da ayrıca tüm camilerde sela okunacak.

Aynı gün, Galata Kulesi, Haydarpaşa Garı, Atatürk Kültür Merkezinde video mapping gösterisi gerçekleştirilecek, TRT1'de Şafak Vakti filmi, TRT Müzik ekranlarında Fahir Atakoğlu ile 15 Temmuz Destanı Konseri yayınlanacak.

"15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, 15 Temmuz 2016'da darbe görünümlü işgal girişimine karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletiyle beraber büyük bir kahramanlık sergilediğini belirtti.

Tarihte eşi görülmemiş bir mücadeleyle büyük bir ihanetin bertaraf edildiğini hatırlatan Altun, 15 Temmuz'un milli iradenin ve demokrasinin zaferi olduğunu, milletin o gece meydanlara çıkarak hainlere, namertlere karşı bir kahramanlık destanı yazdığını vurguladı.

15 Temmuz gecesi ortaya konulan bu mücadele ruhunu diri tutmak amacıyla, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında Başkanlık olarak anma programı ve etkinlikler düzenlediklerini aktaran Altun, eli kanlı FETÖ'nün gerçek yüzünü tüm dünyaya anlatmaya devam ettiklerini kaydetti.

Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın hep ifade ettiği gibi 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. FETÖ'nün ihanetlerini hep hatırda tutacağız. Milletimizin destansı mücadelesini, şehitlerimizin hatırasını, gazilerimizin kahramanlığını hep yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

"9 bin program düzenlenecek"

Öte yandan İletişim Başkanlığının koordinasyon görevi kapsamında kurulan 15 Temmuz Proje Takip Sistemi'ne 2022 yılında kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan yaklaşık 9 bin proje girişi ile son 6 yılın en yüksek proje/etkinlik sayısına ulaşıldı.

Proje sayısı 2020 yılında 2 bin 961, 2021 yılında 3 bin 876 olurken bu yıl gerçekleştirilecek program sayısı önceki iki senenin toplamını aştı.

Bu sayı, 15 Temmuz'un canlı tutulduğunun ve vatandaşların demokrasi nöbetini hala sürdürdüklerinin göstergesi oldu.

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