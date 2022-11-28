14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyini kana bulamaktan, yöre halkının huzur ve güvenini bozmaktan başka misyonu olmayan PKK/YPG'li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 14 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.