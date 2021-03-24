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1.4 milyon doz kullanıma hazır BioNTech aşısı Türkiye'de

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaklaşık 750 bin doz BioNTech aşısı teslim aldıklarını belirterek, "Bugün ayrıca 700 bin dozdan fazla BioNTech aşısı daha ülkemize ulaştı" dedi.

1.4 milyon doz kullanıma hazır BioNTech aşısı Türkiye'de

Koca, Twitter hesabından dünyada uygulanan Kovid-19 aşıları arasında yer alan BioNTech aşısının teminine ilişkin açıklama yaptı.

Koca, açıklamasında şunları kaydetti:

"BioNTech aşısı geçen hafta 5.800 doz test edilmek üzere ülkemize ulaştı. Dün ise yaklaşık 750 bin doz aşı teslim aldık. Testler ve klinik araştırma dışında ilk kez BioNTech aşısı geldi. Güvenlik testleri yapılıyor ve önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak.

Bugün ayrıca 700 bin dozdan fazla BioNTech aşısı daha ülkemize ulaştı. Böylece yaklaşık 1,4 milyon doz kullanıma hazır aşı ulaşmış oldu. Bu aşı ülkemizde ilk defa kullanılacak. Aşı, saklama koşulları uygun olan her merkezimizde uygulanacak."

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