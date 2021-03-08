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1347 milletvekili fezlekesi incelemeye alındı

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonun, bin 347 milletvekili fezlekesini tek tek incelemeye aldığını bildirdi.

1347 milletvekili fezlekesi incelemeye alındı

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonun, bin 347 milletvekili fezlekesini tek tek incelemeye aldığını bildirdi.
 

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