TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonun, bin 347 milletvekili fezlekesini tek tek incelemeye aldığını bildirdi.
1347 milletvekili fezlekesi incelemeye alındı
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonun, bin 347 milletvekili fezlekesini tek tek incelemeye aldığını bildirdi.
08 Mart 2021 Pazartesi 17:23
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonun, bin 347 milletvekili fezlekesini tek tek incelemeye aldığını bildirdi.