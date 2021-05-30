1162 terörist etkisiz hale getirildi

Yurt içi ve sınır ötesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve FETÖ başta olmak üzere DEAŞ dahil terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele edildiğini vurgulayan Kara, "1 Ocak'tan itibaren yurt içi ve sınır ötesinde 43'ü büyük, 138'i orta çaplı olmak üzere toplam 181 operasyon icra edilerek, 225'i mayıs ayında olmak üzere bugüne kadar toplam 1162 terörist etkisiz hale getirilmiştir." diye konuştu.

Kara, 23 Nisan'da başlayan ve Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde eş zamanlı icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının planlandığı şekilde başarıyla devam ettiğini söyledi.

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında teröristlerin barınak, sığınak ve mağaralarından oluşan 7 bin 584 hedefin kara ateş destek vasıtaları ve 215 hedefin Hava Kuvvetleri unsurları tarafından etki altına alındığını kaydeden Kara, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hava Kuvvetleri unsurları, kara ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen komandolarımız, bölgeye hava hücum harekatı ve karadan sızma harekatı icra etmiştir. Operasyonlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılmaktadır. Operasyonların başlangıcından bu yana biri bölge sorumlusu olmak üzere 142 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca 57 mağara, 110 sığınak, 398 mayın/EYP tespit edilerek imha edilmiş, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

Bugüne kadar ülkemize yönelik terör tehdidine karşı icra ettiğimiz tüm operasyonlarımız, başta Irak olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılı, uluslararası hukuka uygun, meşru müdafaa hakkı kapsamında ve sadece bölgedeki terörist unsurlar hedef alınarak yapılmaktadır. NATO'da kullanılan ve dünyaca kabul görmüş hedef belirleme usulleri kullanılarak tespit edilen söz konusu hedefler, dost ve müttefiklerimizle koordine edilmekte, operasyonlarımızda sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunmasına azami dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri için sivil halk, çevre, tarihi ve kültürel yapılar dokunulmazdır."

Maket uçak saldırısı

Son zamanlarda yapılan maket uçak ve drone saldırılarıyla ilgili her türlü tedbirin alındığını belirten Kara, "25 Mayıs 2021 tarihinde fırlatıldığı yer tespit edilen maket uçağın fırlatma rampası imha edilmiş, 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadesini kullandı.

Kara,1 Ocak'tan itibaren hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 bin 869'u mayıs ayında olmak üzere 62 bin 296 kişinin yakalandığını, 11 bin 284'ü mayıs ayında olmak üzere 135 bin 467 şahsın hududu geçemeden engellendiğini, bu kişiler arasındaki 52'si FETÖ'den olmak üzere 138 teröristin yakalandığını bildirdi.

Yılbaşından itibaren icra edilen operasyonlar neticesinde 347 bin 340 paket sigara, 530 kilogram uyuşturucu, 329 cep telefonu ve 1486 muhtelif silahın ele geçirildiği bilgisini veren Kara, "Kara hudutlarımızın korunması ve güvenliğinin sağlanması, teröristle mücadelede etkinliğin artırılması kapsamında sınırlarımızda teknolojik vasıtalarla desteklenmiş fiziki güvenlik sistemleri tesis edilmekte, ayrıca hudut birliklerimizin imkan ve kabiliyetleri sürekli geliştirilerek sınır güvenliğinde etkin tedbirlerin alınması sağlanmaktadır." şeklinde konuştu.

Kara, Suriye'deki harekat alanlarında terörden arındırılan bölgelerdeki mayın/EYP temizliği ile hayatın normalleşmesi maksadıyla insani yardım, altyapı ve günlük hayatı destekleme faaliyetlerinin ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak devam ettiğini dile getirdi.