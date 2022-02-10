112 Acil Çağrı Merkezleri geçen yıl 104,6 milyon çağrıyı yanıtladı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yerli ve milli yazılım imkanlarıyla geliştirilen ve polis, jandarma, sağlık, orman, ambulans, sahil güvenlik ile AFAD'ın acil çağrı hatlarının birleştirilmesinin ardından 81 ilde hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezlerinin, geçen yıl 104 milyon 656 bin çağrıyı yanıtladığı belirtildi.

En fazla çağrının alındığı illerde ilk sırayı alan İstanbul'da 13 milyon 14 bin 395 çağrıya cevap verildiği ifade edilen açıklamada, İstanbul'u sırasıyla Ankara, Hatay, İzmir ve Şanlıurfa'nın takip ettiği kaydedildi.

Açıklamada, en az çağrının yanıtlandığı illerin ise sırasıyla Ardahan, Bayburt, Tunceli, Gümüşhane ve Sinop olduğu belirtildi.

En fazla acil çağrı sağlık alanında oldu

Acil çağrı merkezlerinin 2021'de en fazla sağlıkla ilgili acil durumlar için arandığı aktarılan açıklamada, sağlıkla ilgili 18 milyon 641 bin 204, emniyetle ilgili 17 milyon 700 bin 747, jandarmayla ilgili 2 milyon 61 bin 218, itfaiyeyle ilgili 1 milyon 330 bin 107, ormanla ilgili 189 bin 415, sahil güvenlikle ilgili 43 bin 902, AFAD'la ilgili ise 36 bin 687 çağrının kabul edildiği bildirildi.

3 saniyede cevap veriliyor

Merkezlerde ihbarlara ilk yanıt veren çağrı alıcıların 1 milyar 723 milyon 939 bin 41 saniye görüşme gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, çağrı karşılama sürelerinin hızlandığı ve acil çağrılara 3 saniyede cevap verildiği vurgulandı.

Açıklamada, çağrı merkezlerinde, ilgili kurumları temsilen bulunan ve ihbarları koordine eden çağrı yönlendiricilerin ise 3 milyar saniyenin üzerinde görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.