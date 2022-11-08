Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, Pençe Kilit-Operasyonu bölgesinde teröristlerle temas sağlandı.

Aralarında sözde sorumluların da olduğu 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi.

Paylaşımda, "Teröristler için tek çıkış yolu Türk adaletine teslim olmaktır!" ifadeleri kullanılarak, bölgedeki terörist temizliğinin azim ve kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Operasyonun detayları ortaya çıktı

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde bulundukları alanda sıkışan terörist grubu, bölgeden kaçmaya çalıştı.

11 kişinin bulunduğu terörist grubunun hareketinin tespiti üzerine, Özel Kuvvetleri Komutanlığı unsurları ve komandolar bölgeye sevk edildi.

Teröristlerle sağlanan temasın ardından güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrısına, terör örgütü mensupları ateşle karşılık verdi.

Çıkan çatışma sonucunda, aralarında terör örgütünün sözde bölge sorumlularının da bulunduğu 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerle, PKMS makineli tüfek, 6 M-16 piyade tüfeği, 2 AKC-47, 3 AK-47 piyade tüfeği, 2 kanas keskin nişancı tüfeği ve roketatar ile bunlara ait mühimmat ele geçirildi.

Bunların yanı sıra 11 farklı tip ve modelde gece ve gündüz görüş dürbünü ile aksiyon kamerası ve telsizler ele geçirilen malzemeler arasında yer aldı.