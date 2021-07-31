101 yangından 91'ini kontrol altına aldık, savaşımız sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin pek çok bölgesinde aynı anda çıkan yangınlara karşı amansız bir mücadele verdiklerini belirterek, son 4 gündür doğal bir afet yaşandığına dikkati çekti.

Zaman zaman 40-50 derecelere çıkan hava sıcaklığına, düşük neme ve 50-60 kilometreden daha fazla hızla esen rüzgara rağmen orman teşkilatının yangınlarla mücadelesinin canla başla sürdüğünü vurgulayan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Geldiğimiz noktada, 28-31 Temmuz arasında çıkan 101 orman yangınının 91’ini kontrol altına aldık. 10 yangını kontrol altına alma çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürüyoruz. Şu an özellikle Antalya, Mersin ve Muğla'daki yangınlara yoğunlaşmış durumdayız. İnşallah buradaki yangınları da en kısa sürede kontrol altına alacağız. Tüm ekipmanımız ve orman teşkilatımız ile gece gündüz demeden, 7-24 bunun için çalışıyoruz. İhtiyaca göre ek araçları devreye sokuyor ve bölge ülkelerden gelen destekleri de kullanıyoruz. Aynı zamanda afetten etkilenen vatandaşlarımızla da görüşüyoruz. Tüm yaraları en kısa sürede saracağız."

"Yangınlarla mücadelede dünyadaki en başarılı ülkelerden biriyiz"

Pakdemirli, Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi verilerine göre, Akdeniz ülkelerinin son 10 yılda zarar gören ormanlık alan oranına bakıldığında, Türkiye'nin aynı iklim kuşağındaki diğer ülkelere göre orman yangınlarıyla mücadelede son derece başarılı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Son 10 yılda Portekiz'de yıllık ortalama 134 bin hektar, İspanya'da 94 bin hektar, İtalya'da 64 bin hektar, Yunanistan'da 24 bin hektar, Fransa'da 12 bin hektar orman alanı yanarken, ülkemizde yıllık ortalama 7 bin hektar ormanlık alan zarar gördü. Yine 2020'de ABD'de yangın başına düşen alan 68 hektar, Kanada'da 76 hektar, İspanya'da 20,4 hektar, Fransa'da 7,6 hektar iken ülkemizde yangın başına düşen alan 6,2 hektar olarak gerçekleşti. Hedefimiz, tek bir ağacın dahi zarar görmemesidir. Ancak bu veriler de gösteriyor ki, orman yangınlarıyla mücadelede ülkemiz dünyadaki en başarılı ülkelerden biridir."

Tüm dünyanın orman yangınlarıyla mücadele ettiğini vurgulayan Pakdemirli, küresel ısınmanın da etkilediği iklimsel risklerin dünya ormanları için yangın tehlikesini artırdığını ifade etti.

Pakdemirli, Türkiye coğrafyasına uygun olarak orman yangınlarıyla mücadele ettiklerini belirterek, "Her ülke orman yangınlarıyla mücadelede kendi coğrafyasına ve orman yerleşkesine uygun yangın söndürme araçları ve teknikleri kullanıyor. Biz de coğrafyamıza göre helikopter sayısını artırarak, nokta atışı müdahaleleri seri hale getirdik. Zamanla filomuza katılan uçaklar, ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılıyor. Cansiparane mücadele veren orman teşkilatımızın yanı sıra gönüllü ekiplerimizin de çabalarıyla yangınlara müdahale ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Geleceğe nefes oluyoruz"

Ormanların el birliğiyle korunmasının önemine işaret eden Pakdemirli, Türkiye'de pek çok sivil toplum kuruluşu tarafından başlatılan fidan kampanyalarına da değindi.

2019'da vatandaşların, "Geleceğe Nefes" kampanyası ile 1 günde 13 milyonu aşkın fidanı Orman Genel Müdürlüğü kanalı ile toprakla buluşturduğunu hatırlatan Pakdemirli, şu açıklamayı yaptı:

"Dün de bugün de Türkiye’de ormanlık alanlara fidan dikme yetkisi sadece Orman Genel Müdürlüğündedir. Ülkemizdeki tüm sivil toplum örgütlerinin, kurum ve kuruluşlarının yaptığı fidan bağışlarının dikimi geçmişte de bugün de sadece Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Birkaç gündür bazı vakıf ve derneklerin yaptığı fidan dikim kampanyalarında toplanan bağışların Orman Genel Müdürlüğüne aktarılması sanki bugüne kadar yapılan uygulamadan farklı ve yeni bir durummuş gibi tartışılmakta ve 1 günde Orman Genel Müdürlüğüne 13 milyon fidanı emanet eden halkımızın kafasında soru işaretleri yaratılmaya çalışılmaktadır. Türkiye'de hangi kanaldan hangi kurum üzerinden fidan bağışlanırsa bağışlansın, bu fidanlar en güvenli eller olan Orman Genel Müdürlüğümüzün vefakar personeli tarafından geleceğe nefes olmaları için kullanılmaktadır."