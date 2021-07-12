1 Ocak 2017'den bugüne 1 milyon 14 bin dosyada uzlaşma sağlandı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir'de bir otelde düzenlenen Uzlaştırma Ödül Töreni ve Uzlaştırma Uygulamaları Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Konuşmasında uzlaştırma kurumunun Türkiye'deki gelişimiyle ilgili bilgiler paylaşan Bakan Gül, sosyal, bilimsel ve ekonomik gelişmelerin etkisiyle uyuşmazlıkların her geçen gün çeşitlendiğini ve farklı türlerle karşılarına çıktığını belirtti.

Anlaşmazlıkların tarafları ve toplumu tatmin edecek şekilde, adil biçimde sonuçlandırılmasının en büyük amaç olduğunu, neticeye hızlı, basit ve en ucuz şekilde ulaşılmasının da hedefler arasında bulunduğunu aktaran Gül, bu kapsamda uzlaştırma kurumuyla önemli neticeler alındığına işaret etti.

Gül, uzlaştırmada elde edilen verilerin uyuşmazlıkların hızlı ve dostane bir şekilde çözülmesine verilen önemi bir kez daha gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"1 Ocak 2017'den bugüne kadar toplam 1 milyon 14 bin dosyada uzlaşma sağlanmıştır. Uzlaştırma kurumu sayesinde 2 milyon taraf uzlaşmış demektir. 2017'de yüzde 80 ile başlayan müzakere başarı oranı, 2020'de yüzde 85'e ulaşmıştır. Barışçıl yöntemlerle çözüme ulaşmanın yaygınlaşması bizleri ayrıca mutlu etmektedir.

Halihazırda 27 bin 376 uzlaştırmacımız bulunmaktadır. Yıl sonuna kadar yine sınav sonrasında sisteme dahil olacak 5 bin yeni uzlaştırmacıyla birlikte sistem daha da güçlenecektir. Reform irademizde uzlaştırma kurumunun yaygınlaştırılması, geliştirilmesi çok önemli bir hedef olarak karşımızda durmaktadır. Yine mevcutların hakkı korunarak bundan sonra uzlaştırmacı olabilmek için hukuk fakültesi mezunu olma şartı da önümüzde hedef olarak durmaktadır. Bu kurumun daha da güçleneceğine inanıyoruz. Bunun da gerçekleşeceğine inanıyoruz. Mevcut arkadaşlarımızdan da yine istifade etmeye devam edeceğiz."

Adalet konusundaki reform süreçlerine de değinen Bakan Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde reform anlayışının durmaksızın sürdüğünü, Meclis iradesi bekledikleri konuların yasalaşmasını, uygulayıcıların da bu yasalara sahip çıkmasını beklediklerini dile getirdi.