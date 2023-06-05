2023 yılı için güncel sigara fiyatları marka ve paket tipine göre değişiklik göstermektedir. Ancak, son zamdan sonra fiyatlar genellikle 38 TL ile 42 TL arasında değişmektedir. Örneğin, daha önce 33 TL olan bir paket sigara artık 38 ila 43 TL arasında bir fiyatla satışa sunulmuş olacaktır.

Türkiye Tekel Platformları Başkanı Özgür Aybaş'tan Açıklama

Türkiye Tekel Platformları Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklama ile Philip Morris grubuna ait sigaralara 5 TL zam yapıldığını duyurdu. Bu zamın bugünden itibaren geçerli olacağı ifade edildi.

2023 Haziran Ayı Zamlı Sigara Fiyatları

Son güncellemelere göre, sigara fiyatları aşağıdaki şekildedir:

Marlboro: 41 TL

Parliament: 42 TL

L&M, Lark: 38 TL

Muratti: 39 TL

Sigaranın Zararları

Sigara içmenin sağlığa zararları konusunda günümüzde genel bir farkındalık bulunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, sigara kullanımı küresel çapta ciddi bir sorundur ve tahmini olarak her üç yetişkinden biri sigara içmektedir.

Dünya genelinde yaklaşık 1.2 milyar kişinin sigara kullandığı tahmin edilmektedir. Sigara kullanımı, akciğer kanseri gibi ölümcül sonuçlara neden olan hastalıkların birincil sebeplerinden biridir.

Sigara içenler sadece kendilerine zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda çevrelerindeki diğer insanlara da zarar verirler. Bu durum pasif içicilik olarak bilinir. Sigara, vücuttaki dokular ve organlar üzerinde sayısız zarara neden olur.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi