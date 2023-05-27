Ehliyet almayı planlayan vatandaşlar, bu yeni tarifelerle beraber bütçelerini nasıl ayarlayacaklar? Farklı ehliyet sınıflarında ne tür değişiklikler oldu ve bu değişiklikler sizi nasıl etkileyecek? Ayrıca, ehliyet almayı düşünen biri olarak, bu zamla birlikte maliyet hesaplamalarınızı nasıl yeniden yapacaksınız? İşte bu ve benzeri soruların yanıtları haberimizde...

2023 Ehliyet Kurs ve Harç Ücretleri Belli Oldu: Zam Geldi

Türkiye'nin her yerinde binlerce vatandaşın beklediği ehliyet kurs ve harç ücretlerine zam haberi geldi. Peki, yeni düzenlemelerle birlikte 2023 yılında ehliyet, sürücü kursu ve harç ücretleri ne kadar oldu? İşte tüm sınıflara ait 2023 ehliyet kurs ve harç ücretlerine dair detaylar...

Ehliyet Sınav Harç Ücreti

2022 yılında ehliyet sınavına girmek isteyen adaylar için yazılı sınav harç ücreti 130 TL, direksiyon sınavı için ise ayrıca 160 TL ödeniyordu. 2023'te ise yeni zammın ardından ehliyet kurslarının en düşük fiyatının 7 bin TL olduğu belirtildi.

Ehliyet Kurs Fiyatları

1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak olan Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursları 2023 Ücret Tablosu'na göre A ve B1 sınıfı ehliyet kurs ücreti 7 bin 48 TL oldu. Teorik ders saat ücreti 50 TL, ders ücreti 1700 TL ve özel direksiyon ders saat ücreti 382 TL, ders ücreti 5 bin 384 TL oldu. Ayrıca 2023 yılında B sınıfı ehliyet harç ücreti 1.116 TL'den 2.489 TL'ye yükseltildi. Bu durum, B sınıfı ehliyet sahibi olmak isteyen vatandaşların toplamda 10.000 TL'den fazla ödeme yapmaları anlamına geliyor.

A sınıfı ehliyet harcı ise 370 TL'den 825,87 TL'ye çıkarıldı.

Ayrıntılı Fiyatlandırmalar

2023 yılına ait detaylı fiyatlandırmalar aşağıdaki gibidir:

A Sınıfı

Sürücü kursu: 7048 TL

Teorik ders saat ücreti: 50 TL

Ders ücreti: 1700 TL

Direksiyon ders saat ücreti: 382 TL

Ders ücreti: 5,348 TL

A1 Sınıfı

Sürücü kursu: 5074 TL

Teorik ders saat ücreti: 50 TL

Ders ücreti: 1700 TL

Direksiyon ders saat ücreti: 241 TL

Ders ücreti: 3,374 TL

Ve daha fazlası...

Bu yılki zamla birlikte ehliyet almayı düşünen vatandaşlar, maliyet hesaplamalarını yeniden yapmak durumunda kalacak. Özellikle büyük şehirlerdeki ehliyet kurs fiyatlarının daha da yüksek olması bekleniyor.

Yenigün Haber Merkezi