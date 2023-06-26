Güncel Şarap fiyatları 2023 Şarap fiyatlarında yükseliş trendi devam ediyor. Ancak, hangi şarap markasının fiyatı ne kadar arttı? İşte güncel şarap fiyatları...

Türkiye’deki alkol ürünlerine yönelik uygulanan ek vergiler ve zamlar, fiyatların yukarı yönlü hareketini tetikliyor. 2023 yılı itibariyle zamlanan ürünler arasında şaraplar da yer alıyor. Şarap fiyatları 2023 zamlı listelerin paylaşılmasıyla birlikte yılın ilk ayından itibaren şarap fiyatı artış gösterdi. Peki, hangi markanın hangi şarabı ne kadar oldu? İşte Türkiye’de satılan tüm şarap fiyatları ve güncel zamlar sonrasında etiketler…

Şarap Fiyatları 2023 Listesi! İşte Güncel Şarap Fiyatları

Güncel Şarap fiyatları 2023-2

2023 itibariyle Türkiye'deki şarap fiyatlarında zam sonrası yeni fiyatlar açıklandı. Özellikle alkol ürünlerine getirilen ek vergiler ve son zamlarla birlikte hangi markanın hangi şarabının ne kadar olduğunu sizler için araştırdık. İşte güncel şarap fiyatları...

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Sarafin Şarapları

Güncel Şarap fiyatları 2023-4

Sarafin markasının öne çıkan şaraplarından Sarafin Fume Blanc, Sarafin Chardonnay, Sarafin Sauvignon Blanc ve Sarafin Cab. Sauvignon'un 75cl'lik fiyatları 285 TL olarak belirlenmiştir.

Karma Şarapları

Karma Cab.Sauv. - Öküzgözü, Karma Shiraz - Boğazkere, Karma Merlot-Boğazkere ve Karma Chardonnay-Narince de dahil olmak üzere Karma markasının 75cl'lik şarapları da 285 TL'den satışa sunuluyor.

Tuğra ve Kav Şarapları

Tuğra markasının Öküzgözü, Kalecik Karası ve Boğazkere gibi seçeneklerinin yanı sıra Kav markasının Boğazkere-Öküzgözü ve Narince çeşitlerinin 75cl'lik fiyatları 285 TL ve 170 TL olarak belirlendi. Kav markasının 37,5cl Boğazkere-Öküzgözü-Narince çeşidi ise 110 TL'den satışa çıkarıldı.

Doluca (DLC) Şarapları

Güncel Şarap fiyatları 2023-5

Doluca markasının farklı çeşitleri olan DLC Cab. Sauvignon-Merlot, DLC Shiraz, DLC Kalecik Karası, DLC Öküzgözü, DLC Boğazkere, DLC Frenache, DLC Narince, DLC Sauvignon Blanc, DLC Moskado ve DLC Sultaniye Emir'in 75cl'lik fiyatları 130 TL olarak belirlendi.

Villa Doluca Şarapları

Villa Doluca markasının Neo çeşitinin 75cl'lik fiyatı 110 TL olarak belirlenirken, standart Villa Doluca'nın 75cl'lik fiyatı 90 TL, 37,5cl'lik fiyatı 65 TL ve 18,75cl'lik fiyatı 35 TL olarak belirlendi.

Mistik ve Diğer Şaraplar

Güncel Şarap fiyatları 2023-6

Mistik markasının 75cl'lik fiyatı 60 TL, 100cl'lik fiyatı 80 TL ve 150cl'lik fiyatı 120 TL olarak belirlendi. Ayrıca, Bianca (Beyaz Köpüren Şarap) ve Rosso (Kırmızı Köpüren Şarap) çeşitlerinin 75cl'lik fiyatları 150 TL olarak belirlendi.

2023 itibariyle tüm şarap fiyatlarına genel bir zam geldiğini ve fiyatların markadan markaya değişiklik gösterdiğini belirtmek gerekir. Her zaman en güncel fiyatları takip etmek ve ödeme yapmadan önce fiyatları kontrol etmek önemlidir.

Kavaklıdere Egeo Şarap fiyatları 2023
Egeo Sauvignon Blanc 2020 (Beyaz) – 75’lik  198 TL
Egeo Sauvignon Blanc 2020 (Beyaz) – 37,5’lik  116 TL
Egeo Chardonnay 2020 (Beyaz) – 75’lik  208 TL
Egeo Fume Blanc 2020 (Beyaz) – 75’lik  218 TL
Egeo Roze 2019 (Roze) – 150’lik  396 TL
Egeo Roze 2020 (Roze) – 75’lik  198 TL
Egeo Blend 2019 (Kırmızı) – 75’lik  218 TL
Egeo Blend 2019 (Kırmızı) – 37,5’lik  128 TL
Egeo Malbec 2019 (Kırmızı) – 75’lik  227 TL
Egeo Cabernet Sauvignon 2017 (Kırmızı)- 150’lik  455 TL
Egeo Cabernet Sauvignon 2018 (Kırmızı) – 75’lik  228 TL
Egeo Merlot 2017 (Kırmızı) – 75’lik  228 TL
Egeo Syrah 2018 (Kırmızı) – 75’lik  218 TL
Kavaklıdere Selection Şarap fiyatları 2023

Güncel Şarap fiyatları 2023-8
Selection Narince-Emir 2019 (Beyaz) – 75’lik  187 TL
Selection Narince-Emir 2018 (Beyaz) – 75’lik  187 TL
Selection Narince-Emir 2016 (Beyaz) – 50’lik  135 TL
Selection Öküzgözü Boğazkere 2018 (Kırmızı) – 150’lik  446 TL
Selection Öküzgözü Boğazkere 2018 (Kırmızı) – 75’lik  224 TL
Selection Öküzgözü Boğazkere 2018 (Kırmızı) – 50’lik  162 TL
Selection Öküzgözü Boğazkere 2016 (Kırmızı) – 75’lik  228 TL
Selection Öküzgözü Boğazkere 2016 (Kırmızı) – 50’lik  162 TL
Selection Öküzgözü Boğazkere 2016 (Kırmızı) – 150’lik  446 TL
Selection Öküzgözü Boğazkere 2011 (Kırmızı) – 70’lik  235 TL
Selection Öküzgözü Boğazkere 2009 (Kırmızı) – 70’lik  235 TL
Selection Öküzgözü Boğazkere 2007 (Kırmızı) – 70’lik  250 TL
Selection Öküzgözü Boğazkere 2007 (Kırmızı) – 70’lik  250 TL
Kavaklıdere Vin-Art Şarap fiyatları 2023
Vin-Art Narince Chardonnay 2019 (Beyaz) – 75’lik  200 TL
Vin-Art Kalecik Karası 2018 (Kırmızı) – 75’lik  200 TL
Kavaklıdere Misket Şarap fiyatları 2023
Kavaklıdere Emir 2020 (Beyaz) – 75’lik 185 TL
Kavaklıdere Misket 2020 (Beyaz) – 75’lik 185 TL
Kavaklıdere Ancyra Şarap fiyatları 2023

Güncel Şarap fiyatları 2023-7
Ancyra Narince 2020 (Beyaz) – 75’lik 141 TL
Ancyra Sultaniye-Emir 2020 (Beyaz) – 75’lik  141 TL
Ancyra Sauvignon Blanc 2020 (Beyaz) – 75’lik  146 TL
Ancyra Blush 2020 (Roze) – 75’lik  141 TL
Ancyra Öküzgözü 2020 (Kırmızı) – 75’lik  146 TL
Ancyra Boğazkere 2020 (Kırmızı) – 75’lik  146 TL
Ancyra Kalecik Karası 2020 (Kırmızı) – 75’lik  146 TL
Ancyra Merlot 2020 (Kırmızı) – 75’lik  146 TL
Ancyra Cabernet Sauvignon Syrah 2019 (Kırmızı) – 75’lik  146 TL
Kavaklıdere Klasik Şarap fiyatları 2023
Kavaklıdere Çankaya (Beyaz) – 18,7’lik 45 TL
Kavaklıdere Çankaya (Beyaz) – 37,5’lik  82 TL
Kavaklıdere Çankaya (Beyaz) – 75’lik  142 TL
Kavaklıdere Lal (Roze) – 18,7’lik  45 TL
Kavaklıdere Lal (Roze) – 37,5’lik  82 TL
Kavaklıdere Lal (Roze) – 75’lik  142 TL
Kavaklıdere Yakut (Kırmızı) – 18,7’lik  46 TL
Kavaklıdere Yakut (Kırmızı) – 37,5’lik  84 TL
Kavaklıdere Yakut (Kırmızı) – 75’lik  147 TL
Kavaklıdere Angora Şarap fiyatları 2023
Kavaklıdere Angora (Beyaz) – 18,7’lik 39 TL
Kavaklıdere Angora (Beyaz) – 37,5’lik  70 TL
Kavaklıdere Angora (Beyaz) – 75’lik  114 TL
Kavaklıdere Angora (Kırmızı) – 18,7’lik  39 TL
Kavaklıdere Angora (Kırmızı) – 37,5’lik  70 TL
Kavaklıdere Angora (Kırmızı) – 75’lik  114 TL
Kavaklıdere Angora Black (Kırmızı) – 75’lik  121 TL
Kavaklıdere Angora Cuve (Beyaz) – 75’lik  117 TL
Kavaklıdere Angora Cuve (Kırmızı) – 75’lik  117 TL
Kavaklıdere Primeur Şarap fiyatları 2023

Güncel Şarap fiyatları 2023-9
Primeur (Beyaz) – 75’lik 117 TL
Primeur (Kırmızı) – 75’lik  117 TL
Kavaklıdere Sade Şarap fiyatları 2023
Sade Sauvignon Blanc-Emir (Beyaz) – 75’lik 115 TL
Sade Öküzgözü (Kırmızı) – 37,5’lik  115 TL
Doluca Şarap fiyatları 2023
Doluca Beyaz – 75’lik  70,00 TL
Doluca Kırmızı – 75’lik  70,00 TL
Doluca Klasik – 75’lik  70,00 TL
Doluca Rose – 75’lik  75,00 TL
Doluca Safir – 75’lik  135,00 TL
Doluca Antik Kırmızı – 75’lik  100,00 TL
Doluca Antik Beyaz – 75’lik  100,00 TL
Villa Doluca Kırmızı – 75’lik  70,00 TL
Villa Doluca Beyaz – 75’lik  70,00 TL
Villa Doluca Rose – 75’lik  75,00 TL
Villa Doluca Neo Kırmızı – 75’lik  95,00 TL
Villa Doluca Neo Beyaz – 75’lik  95,00 TL
Şirince Meyveli Şarap (Ahududu, Nar, Karadut, Vişne) – 75’lik  60,00 TL
Alçıtepe Kirte – 75’lik  365,00 TL
Alçıtepe – 75’lik  365,00 TL
Kızılcaterzi Merlot – 75’lik  285,00 TL
Signium – 75’lik  285,00 TL
Cabernet Sauvignon- 75’lik  230,00 TL
Karma Shiraz – 75’lik  230,00 TL
Karma Merlot – 75’lik  230,00 TL
Karma Öküzgözü – 75’lik  230,00 TL
Karma Merlot Boğazkere – 75’lik  230,00 TL
Karma Shiraz Boğazkere – 75’lik  230,00 TL
Karma Chardonnay Narince – 75’lik  230,00 TL
Tuğra Öküzgözü – 75’lik  230,00 TL
Tuğra Boğazkere – 750 ml  230,00 TL
Tuğra Kalecik Karası – 75’lik  230,00 TL
Sarafin Fume Blanc – 75’lik  230,00 TL
Sarafin Chardonnay – 75’lik  230,00 TL
Sarafin Sauvignon Blanc – 75’lik  230,00 TL
DLC Kalecik Karası – 75’lik  100,00 TL
DLC Shiraz – 75’lik  100,00 TL
DLC Cabernet Sauvignon – Merlot – 75’lik  100,00 TL
DLC Moskado – 75’lik  100,00 TL
DLC Sauvignon Blanc – 75’lik  100,00 TL
DLC Öküzgözü- 75’lik  100,00 TL
DLC Boğazkere – 75’lik  100,00 TL
DLC Grenache – 75’lik  100,00 TL
DLC Sultaniye – Emir – 75’lik  100,00 TL
DLC Narince – 75’lik  100,00 TL
Bianca – 75’lik  140,00 TL
Kav Kırmızı – 75’lik  140,00 TL
Kav Beyaz – 75’lik  140,00 TL
Akdeniz Biricik Şarap fiyatları 2023
Akdeniz Biricik – 75’lik  30,00 TL
Akdeniz Biricik – 100’lük  45,00 TL
Akdeniz Biricik – 150’lik  60,00 TL
Akdeniz Biricik – 200’lük  70,00 TL
Akdeniz Biricik – 300’lük  100,00 TL
Akdeniz Biricik Ice Shot  20,00 TL
Corvus Şarap fiyatları 2023
Corvus Cruturk – 75’lik  485,00 TL
Corvus Corpus – 75’lik  350,00 TL
Corvus Blend No.4 – 75’lik  185,00 TL
Corvus Malbec – 75’lik  265,00 TL
Corvus Cabernet Sauvignon – 75’lik  185,00 TL
Corvus Merlot – 75’lik  265,00 TL
Corvus Öküzgözü-Boğazkere – 75’lik  175,00 TL
Corvus Zeleia (Vasilaki) – 75’lik  120,00 TL
Corvus Teneia (Çavuş) – 75’lik  105,00 TL
Buzbağ Şarap fiyatları 2023

Güncel Şarap fiyatları 2023-10
Buzbağ Klasik – 75’lik  80,00 TL
Buzbağ Kırmızı – 75’lik  90,00 TL
Buzbağ Beyaz – 75’lik  60,00 TL
En Ucuz Şarap fiyatları 2022
Akdeniz Biricik – 75’lik  30,00 TL
Pamukkale Senfoni – 75’lik  40,00 TL
Gülor Kırmızı – 75’lik  40,00 TL
Sava – 75’lik  35,00 TL
Beyzade – 75’lik  35,00 TL
Tılsım – 75’lik  40,00 TL

Şarabın Tarihçesi: Antik Çağlardan Günümüze Şarap

Şarap Güncel Şarap fiyatları 2023

Şarap, insanlık tarihinde önemli bir rol oynamış ve kültürler, dinler ve insan toplulukları arasında köprüler kurmuştur. Ancak şarabın kökenleri ne zaman ve nerede başladı? İşte şarabın tarihçesi...

Şarabın Kökenleri

Şarap tarihindeki en eski kanıtlar, yaklaşık 8000 yıl öncesine, bugünkü Gürcistan ve İran topraklarına dayanmaktadır. Bu dönemlerde şarap üretimi, kültür ve ibadetin merkezindeydi. Aynı zamanda, eski Mısır ve Yunan uygarlıklarında da şarabın önemli bir rolü vardı.

Şarap ve Antik Medeniyetler

Antik Yunan ve Roma uygarlıkları, şarabın gelişiminde ve yayılmasında önemli bir rol oynadı. Roma İmparatorluğu'nun genişlemesiyle birlikte, şarap üretimi ve tüketimi Avrupa'nın geneline yayıldı. Antik Roma'da şarap, dini ayinlerin yanı sıra sosyal etkinliklerde ve yemeklerde de sıkça tüketilirdi.

Orta Çağ ve Şarap

Orta Çağ boyunca, şarap genellikle rahipler tarafından manastırlarda üretildi ve saklandı. Bu dönemde, özellikle Fransa ve İtalya'da şarap üretimi önemli ölçüde arttı. Şarap, Orta Çağ boyunca Avrupa genelinde tüketilen ana içeceklerden biri oldu.

Modern Dönem ve Şarap

Endüstri Devrimi ile birlikte, 19. yüzyılda şarap üretimi büyük ölçüde mekanize oldu. Bu dönemde, yeni üzüm çeşitleri ve üretim teknikleri keşfedildi ve kullanıldı. Ayrıca, bu dönemde Amerika ve Avustralya gibi yeni dünya ülkelerinde şarap üretimi de artmaya başladı.

Günümüzde Şarap

Günümüzde, şarap tüm dünyada tüketilmekte ve üretilmektedir. Üzüm çeşitlerinin ve üretim tekniklerinin çeşitliliği, birçok farklı şarap stili ve lezzet profili oluşturmuştur. Şarap, yemeklerle eşleştirilme ve tadım gibi sanatsal bir yön kazanmıştır. Ayrıca, şarap turizmi, şarap severlerin dünya çapında üzüm bağlarını ve şarap imalathanelerini ziyaret etmesiyle popüler hale gelmiştir.

Şarap Yapımı: Üzümden Şişeye Yolculuk

Güncel Şarap fiyatları 2023-11

Şarap yapımı, tarih boyunca geliştirilen bir zanaattır. Aslında, eski bir sürecin modern uygulamalarıyla birleşmesi, bugün dünya genelinde milyonlarca insanın keyif aldığı bir içecek olan şarabı ortaya çıkarır. İşte şarabın nasıl yapıldığına dair bir genel bakış.

Üzümün Hasatı: Şarap Yapımının İlk Adımı

Şarap yapımı, üzüm hasadıyla başlar. Bu, genellikle sonbaharda gerçekleşir ve her bölgenin iklimine ve kullanılan üzüm çeşidine bağlı olarak değişir. Hasat zamanlaması, şarabın son tat profilini belirlemekte büyük öneme sahiptir.

Ezme ve Sıkma: Şarabın Özünün Ortaya Çıkması

Hasat edilen üzümler, genellikle ezme ve sıkma adı verilen süreçlere tabi tutulur. Bu işlemler, üzümün kabuklarını kırar ve meyve suyunu serbest bırakır. Kırmızı şarap üretiminde, kabuklar ve çekirdekler fermente edilirken, beyaz şarap üretiminde bu parçalar genellikle sıvıdan ayrılır.

Fermentasyon: Şekerin Alkole Dönüşümü

Meyve suyu, fermente edilir. Bu süreçte, mayalar doğal olarak bulunan şekerleri alkol ve karbondioksit gazına dönüştürür. Fermentasyon süreci genellikle birkaç gün ila birkaç hafta arasında sürer.

Yaşlanma: Şarabın Lezzetinin Derinleşmesi

Fermentasyon tamamlandıktan sonra, şarap genellikle bir süre dinlendirilir. Bu "yaşlanma" süreci, şarabın lezzetlerinin derinleşmesine ve karmaşıklaşmasına izin verir. Şarap, bu süreçte genellikle meşe fıçılarda veya paslanmaz çelik tanklarda saklanır.

Şişeleme: Şarabın Son Aşaması

Son olarak, şarap şişelere doldurulur ve genellikle bir süre daha bekletilir. Bu son "şişe yaşlanma" süreci, şarabın lezzetlerinin daha da gelişmesine yardımcı olur.

Kaynak: MEHMET TEVFİK BİLEN