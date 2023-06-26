Güncel Şarap fiyatları 2023 Şarap fiyatlarında yükseliş trendi devam ediyor. Ancak, hangi şarap markasının fiyatı ne kadar arttı? İşte güncel şarap fiyatları...

Türkiye’deki alkol ürünlerine yönelik uygulanan ek vergiler ve zamlar, fiyatların yukarı yönlü hareketini tetikliyor. 2023 yılı itibariyle zamlanan ürünler arasında şaraplar da yer alıyor. Şarap fiyatları 2023 zamlı listelerin paylaşılmasıyla birlikte yılın ilk ayından itibaren şarap fiyatı artış gösterdi. Peki, hangi markanın hangi şarabı ne kadar oldu? İşte Türkiye’de satılan tüm şarap fiyatları ve güncel zamlar sonrasında etiketler…

Şarap Fiyatları 2023 Listesi! İşte Güncel Şarap Fiyatları

2023 itibariyle Türkiye'deki şarap fiyatlarında zam sonrası yeni fiyatlar açıklandı. Özellikle alkol ürünlerine getirilen ek vergiler ve son zamlarla birlikte hangi markanın hangi şarabının ne kadar olduğunu sizler için araştırdık. İşte güncel şarap fiyatları...

Sarafin Şarapları

Sarafin markasının öne çıkan şaraplarından Sarafin Fume Blanc, Sarafin Chardonnay, Sarafin Sauvignon Blanc ve Sarafin Cab. Sauvignon'un 75cl'lik fiyatları 285 TL olarak belirlenmiştir.

Karma Şarapları

Karma Cab.Sauv. - Öküzgözü, Karma Shiraz - Boğazkere, Karma Merlot-Boğazkere ve Karma Chardonnay-Narince de dahil olmak üzere Karma markasının 75cl'lik şarapları da 285 TL'den satışa sunuluyor.

Tuğra ve Kav Şarapları

Tuğra markasının Öküzgözü, Kalecik Karası ve Boğazkere gibi seçeneklerinin yanı sıra Kav markasının Boğazkere-Öküzgözü ve Narince çeşitlerinin 75cl'lik fiyatları 285 TL ve 170 TL olarak belirlendi. Kav markasının 37,5cl Boğazkere-Öküzgözü-Narince çeşidi ise 110 TL'den satışa çıkarıldı.

Doluca (DLC) Şarapları

Doluca markasının farklı çeşitleri olan DLC Cab. Sauvignon-Merlot, DLC Shiraz, DLC Kalecik Karası, DLC Öküzgözü, DLC Boğazkere, DLC Frenache, DLC Narince, DLC Sauvignon Blanc, DLC Moskado ve DLC Sultaniye Emir'in 75cl'lik fiyatları 130 TL olarak belirlendi.

Villa Doluca Şarapları

Villa Doluca markasının Neo çeşitinin 75cl'lik fiyatı 110 TL olarak belirlenirken, standart Villa Doluca'nın 75cl'lik fiyatı 90 TL, 37,5cl'lik fiyatı 65 TL ve 18,75cl'lik fiyatı 35 TL olarak belirlendi.

Mistik ve Diğer Şaraplar

Mistik markasının 75cl'lik fiyatı 60 TL, 100cl'lik fiyatı 80 TL ve 150cl'lik fiyatı 120 TL olarak belirlendi. Ayrıca, Bianca (Beyaz Köpüren Şarap) ve Rosso (Kırmızı Köpüren Şarap) çeşitlerinin 75cl'lik fiyatları 150 TL olarak belirlendi.

2023 itibariyle tüm şarap fiyatlarına genel bir zam geldiğini ve fiyatların markadan markaya değişiklik gösterdiğini belirtmek gerekir. Her zaman en güncel fiyatları takip etmek ve ödeme yapmadan önce fiyatları kontrol etmek önemlidir.

Kavaklıdere Egeo Şarap fiyatları 2023

Egeo Sauvignon Blanc 2020 (Beyaz) – 75’lik 198 TL

Egeo Sauvignon Blanc 2020 (Beyaz) – 37,5’lik 116 TL

Egeo Chardonnay 2020 (Beyaz) – 75’lik 208 TL

Egeo Fume Blanc 2020 (Beyaz) – 75’lik 218 TL

Egeo Roze 2019 (Roze) – 150’lik 396 TL

Egeo Roze 2020 (Roze) – 75’lik 198 TL

Egeo Blend 2019 (Kırmızı) – 75’lik 218 TL

Egeo Blend 2019 (Kırmızı) – 37,5’lik 128 TL

Egeo Malbec 2019 (Kırmızı) – 75’lik 227 TL

Egeo Cabernet Sauvignon 2017 (Kırmızı)- 150’lik 455 TL

Egeo Cabernet Sauvignon 2018 (Kırmızı) – 75’lik 228 TL

Egeo Merlot 2017 (Kırmızı) – 75’lik 228 TL

Egeo Syrah 2018 (Kırmızı) – 75’lik 218 TL

Kavaklıdere Selection Şarap fiyatları 2023



Selection Narince-Emir 2019 (Beyaz) – 75’lik 187 TL

Selection Narince-Emir 2018 (Beyaz) – 75’lik 187 TL

Selection Narince-Emir 2016 (Beyaz) – 50’lik 135 TL

Selection Öküzgözü Boğazkere 2018 (Kırmızı) – 150’lik 446 TL

Selection Öküzgözü Boğazkere 2018 (Kırmızı) – 75’lik 224 TL

Selection Öküzgözü Boğazkere 2018 (Kırmızı) – 50’lik 162 TL

Selection Öküzgözü Boğazkere 2016 (Kırmızı) – 75’lik 228 TL

Selection Öküzgözü Boğazkere 2016 (Kırmızı) – 50’lik 162 TL

Selection Öküzgözü Boğazkere 2016 (Kırmızı) – 150’lik 446 TL

Selection Öküzgözü Boğazkere 2011 (Kırmızı) – 70’lik 235 TL

Selection Öküzgözü Boğazkere 2009 (Kırmızı) – 70’lik 235 TL

Selection Öküzgözü Boğazkere 2007 (Kırmızı) – 70’lik 250 TL

Selection Öküzgözü Boğazkere 2007 (Kırmızı) – 70’lik 250 TL

Kavaklıdere Vin-Art Şarap fiyatları 2023

Vin-Art Narince Chardonnay 2019 (Beyaz) – 75’lik 200 TL

Vin-Art Kalecik Karası 2018 (Kırmızı) – 75’lik 200 TL

Kavaklıdere Misket Şarap fiyatları 2023

Kavaklıdere Emir 2020 (Beyaz) – 75’lik 185 TL

Kavaklıdere Misket 2020 (Beyaz) – 75’lik 185 TL

Kavaklıdere Ancyra Şarap fiyatları 2023



Ancyra Narince 2020 (Beyaz) – 75’lik 141 TL

Ancyra Sultaniye-Emir 2020 (Beyaz) – 75’lik 141 TL

Ancyra Sauvignon Blanc 2020 (Beyaz) – 75’lik 146 TL

Ancyra Blush 2020 (Roze) – 75’lik 141 TL

Ancyra Öküzgözü 2020 (Kırmızı) – 75’lik 146 TL

Ancyra Boğazkere 2020 (Kırmızı) – 75’lik 146 TL

Ancyra Kalecik Karası 2020 (Kırmızı) – 75’lik 146 TL

Ancyra Merlot 2020 (Kırmızı) – 75’lik 146 TL

Ancyra Cabernet Sauvignon Syrah 2019 (Kırmızı) – 75’lik 146 TL

Kavaklıdere Klasik Şarap fiyatları 2023

Kavaklıdere Çankaya (Beyaz) – 18,7’lik 45 TL

Kavaklıdere Çankaya (Beyaz) – 37,5’lik 82 TL

Kavaklıdere Çankaya (Beyaz) – 75’lik 142 TL

Kavaklıdere Lal (Roze) – 18,7’lik 45 TL

Kavaklıdere Lal (Roze) – 37,5’lik 82 TL

Kavaklıdere Lal (Roze) – 75’lik 142 TL

Kavaklıdere Yakut (Kırmızı) – 18,7’lik 46 TL

Kavaklıdere Yakut (Kırmızı) – 37,5’lik 84 TL

Kavaklıdere Yakut (Kırmızı) – 75’lik 147 TL

Kavaklıdere Angora Şarap fiyatları 2023

Kavaklıdere Angora (Beyaz) – 18,7’lik 39 TL

Kavaklıdere Angora (Beyaz) – 37,5’lik 70 TL

Kavaklıdere Angora (Beyaz) – 75’lik 114 TL

Kavaklıdere Angora (Kırmızı) – 18,7’lik 39 TL

Kavaklıdere Angora (Kırmızı) – 37,5’lik 70 TL

Kavaklıdere Angora (Kırmızı) – 75’lik 114 TL

Kavaklıdere Angora Black (Kırmızı) – 75’lik 121 TL

Kavaklıdere Angora Cuve (Beyaz) – 75’lik 117 TL

Kavaklıdere Angora Cuve (Kırmızı) – 75’lik 117 TL

Kavaklıdere Primeur Şarap fiyatları 2023



Primeur (Beyaz) – 75’lik 117 TL

Primeur (Kırmızı) – 75’lik 117 TL

Kavaklıdere Sade Şarap fiyatları 2023

Sade Sauvignon Blanc-Emir (Beyaz) – 75’lik 115 TL

Sade Öküzgözü (Kırmızı) – 37,5’lik 115 TL

Doluca Şarap fiyatları 2023

Doluca Beyaz – 75’lik 70,00 TL

Doluca Kırmızı – 75’lik 70,00 TL

Doluca Klasik – 75’lik 70,00 TL

Doluca Rose – 75’lik 75,00 TL

Doluca Safir – 75’lik 135,00 TL

Doluca Antik Kırmızı – 75’lik 100,00 TL

Doluca Antik Beyaz – 75’lik 100,00 TL

Villa Doluca Kırmızı – 75’lik 70,00 TL

Villa Doluca Beyaz – 75’lik 70,00 TL

Villa Doluca Rose – 75’lik 75,00 TL

Villa Doluca Neo Kırmızı – 75’lik 95,00 TL

Villa Doluca Neo Beyaz – 75’lik 95,00 TL

Şirince Meyveli Şarap (Ahududu, Nar, Karadut, Vişne) – 75’lik 60,00 TL

Alçıtepe Kirte – 75’lik 365,00 TL

Alçıtepe – 75’lik 365,00 TL

Kızılcaterzi Merlot – 75’lik 285,00 TL

Signium – 75’lik 285,00 TL

Cabernet Sauvignon- 75’lik 230,00 TL

Karma Shiraz – 75’lik 230,00 TL

Karma Merlot – 75’lik 230,00 TL

Karma Öküzgözü – 75’lik 230,00 TL

Karma Merlot Boğazkere – 75’lik 230,00 TL

Karma Shiraz Boğazkere – 75’lik 230,00 TL

Karma Chardonnay Narince – 75’lik 230,00 TL

Tuğra Öküzgözü – 75’lik 230,00 TL

Tuğra Boğazkere – 750 ml 230,00 TL

Tuğra Kalecik Karası – 75’lik 230,00 TL

Sarafin Fume Blanc – 75’lik 230,00 TL

Sarafin Chardonnay – 75’lik 230,00 TL

Sarafin Sauvignon Blanc – 75’lik 230,00 TL

DLC Kalecik Karası – 75’lik 100,00 TL

DLC Shiraz – 75’lik 100,00 TL

DLC Cabernet Sauvignon – Merlot – 75’lik 100,00 TL

DLC Moskado – 75’lik 100,00 TL

DLC Sauvignon Blanc – 75’lik 100,00 TL

DLC Öküzgözü- 75’lik 100,00 TL

DLC Boğazkere – 75’lik 100,00 TL

DLC Grenache – 75’lik 100,00 TL

DLC Sultaniye – Emir – 75’lik 100,00 TL

DLC Narince – 75’lik 100,00 TL

Bianca – 75’lik 140,00 TL

Kav Kırmızı – 75’lik 140,00 TL

Kav Beyaz – 75’lik 140,00 TL

Akdeniz Biricik Şarap fiyatları 2023

Akdeniz Biricik – 75’lik 30,00 TL

Akdeniz Biricik – 100’lük 45,00 TL

Akdeniz Biricik – 150’lik 60,00 TL

Akdeniz Biricik – 200’lük 70,00 TL

Akdeniz Biricik – 300’lük 100,00 TL

Akdeniz Biricik Ice Shot 20,00 TL

Corvus Şarap fiyatları 2023

Corvus Cruturk – 75’lik 485,00 TL

Corvus Corpus – 75’lik 350,00 TL

Corvus Blend No.4 – 75’lik 185,00 TL

Corvus Malbec – 75’lik 265,00 TL

Corvus Cabernet Sauvignon – 75’lik 185,00 TL

Corvus Merlot – 75’lik 265,00 TL

Corvus Öküzgözü-Boğazkere – 75’lik 175,00 TL

Corvus Zeleia (Vasilaki) – 75’lik 120,00 TL

Corvus Teneia (Çavuş) – 75’lik 105,00 TL

Buzbağ Şarap fiyatları 2023



Buzbağ Klasik – 75’lik 80,00 TL

Buzbağ Kırmızı – 75’lik 90,00 TL

Buzbağ Beyaz – 75’lik 60,00 TL

En Ucuz Şarap fiyatları 2022

Akdeniz Biricik – 75’lik 30,00 TL

Pamukkale Senfoni – 75’lik 40,00 TL

Gülor Kırmızı – 75’lik 40,00 TL

Sava – 75’lik 35,00 TL

Beyzade – 75’lik 35,00 TL

Tılsım – 75’lik 40,00 TL

Şarabın Tarihçesi: Antik Çağlardan Günümüze Şarap

Şarap, insanlık tarihinde önemli bir rol oynamış ve kültürler, dinler ve insan toplulukları arasında köprüler kurmuştur. Ancak şarabın kökenleri ne zaman ve nerede başladı? İşte şarabın tarihçesi...

Şarabın Kökenleri

Şarap tarihindeki en eski kanıtlar, yaklaşık 8000 yıl öncesine, bugünkü Gürcistan ve İran topraklarına dayanmaktadır. Bu dönemlerde şarap üretimi, kültür ve ibadetin merkezindeydi. Aynı zamanda, eski Mısır ve Yunan uygarlıklarında da şarabın önemli bir rolü vardı.

Şarap ve Antik Medeniyetler

Antik Yunan ve Roma uygarlıkları, şarabın gelişiminde ve yayılmasında önemli bir rol oynadı. Roma İmparatorluğu'nun genişlemesiyle birlikte, şarap üretimi ve tüketimi Avrupa'nın geneline yayıldı. Antik Roma'da şarap, dini ayinlerin yanı sıra sosyal etkinliklerde ve yemeklerde de sıkça tüketilirdi.

Orta Çağ ve Şarap

Orta Çağ boyunca, şarap genellikle rahipler tarafından manastırlarda üretildi ve saklandı. Bu dönemde, özellikle Fransa ve İtalya'da şarap üretimi önemli ölçüde arttı. Şarap, Orta Çağ boyunca Avrupa genelinde tüketilen ana içeceklerden biri oldu.

Modern Dönem ve Şarap

Endüstri Devrimi ile birlikte, 19. yüzyılda şarap üretimi büyük ölçüde mekanize oldu. Bu dönemde, yeni üzüm çeşitleri ve üretim teknikleri keşfedildi ve kullanıldı. Ayrıca, bu dönemde Amerika ve Avustralya gibi yeni dünya ülkelerinde şarap üretimi de artmaya başladı.

Günümüzde Şarap

Günümüzde, şarap tüm dünyada tüketilmekte ve üretilmektedir. Üzüm çeşitlerinin ve üretim tekniklerinin çeşitliliği, birçok farklı şarap stili ve lezzet profili oluşturmuştur. Şarap, yemeklerle eşleştirilme ve tadım gibi sanatsal bir yön kazanmıştır. Ayrıca, şarap turizmi, şarap severlerin dünya çapında üzüm bağlarını ve şarap imalathanelerini ziyaret etmesiyle popüler hale gelmiştir.

Şarap Yapımı: Üzümden Şişeye Yolculuk

Şarap yapımı, tarih boyunca geliştirilen bir zanaattır. Aslında, eski bir sürecin modern uygulamalarıyla birleşmesi, bugün dünya genelinde milyonlarca insanın keyif aldığı bir içecek olan şarabı ortaya çıkarır. İşte şarabın nasıl yapıldığına dair bir genel bakış.

Üzümün Hasatı: Şarap Yapımının İlk Adımı

Şarap yapımı, üzüm hasadıyla başlar. Bu, genellikle sonbaharda gerçekleşir ve her bölgenin iklimine ve kullanılan üzüm çeşidine bağlı olarak değişir. Hasat zamanlaması, şarabın son tat profilini belirlemekte büyük öneme sahiptir.

Ezme ve Sıkma: Şarabın Özünün Ortaya Çıkması

Hasat edilen üzümler, genellikle ezme ve sıkma adı verilen süreçlere tabi tutulur. Bu işlemler, üzümün kabuklarını kırar ve meyve suyunu serbest bırakır. Kırmızı şarap üretiminde, kabuklar ve çekirdekler fermente edilirken, beyaz şarap üretiminde bu parçalar genellikle sıvıdan ayrılır.

Fermentasyon: Şekerin Alkole Dönüşümü

Meyve suyu, fermente edilir. Bu süreçte, mayalar doğal olarak bulunan şekerleri alkol ve karbondioksit gazına dönüştürür. Fermentasyon süreci genellikle birkaç gün ila birkaç hafta arasında sürer.

Yaşlanma: Şarabın Lezzetinin Derinleşmesi

Fermentasyon tamamlandıktan sonra, şarap genellikle bir süre dinlendirilir. Bu "yaşlanma" süreci, şarabın lezzetlerinin derinleşmesine ve karmaşıklaşmasına izin verir. Şarap, bu süreçte genellikle meşe fıçılarda veya paslanmaz çelik tanklarda saklanır.

Şişeleme: Şarabın Son Aşaması

Son olarak, şarap şişelere doldurulur ve genellikle bir süre daha bekletilir. Bu son "şişe yaşlanma" süreci, şarabın lezzetlerinin daha da gelişmesine yardımcı olur.