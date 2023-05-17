İstanbul'da ortalama kira 13 bin TL'ye çıktı.

İstanbul'da konut kiralarının en yüksek olduğu ilçe Sarıyer. Sarıyer'de 36 metrekarelik bir daire 10 bin TL'den kiralanıyor.

Beşiktaş'ta ise 39 metrekarelik dairedenin kirası 10 bin TL. iken, bunu 52 metrekare ile Beyoğlu, 53 metrekare ile Kadıköy ve 55 metrekare ile Şişli takip ediyor.

Kiraların en ucuz olduğu ilçe ise Silivri. 167 metrekarelik bir dairenin kirası 10 bin TL. Silivri'nin ardından ise 152 metrekare ile Arnavutköy, 145 metrekare ile Çatalca, 139 metrekare ile Sultanbeyli ve 130 metrekare ile Sultangazi geliyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ