Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarına göre Gümüşhane ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilen puanlar ve dilimlerdir. Gümüşhane ilindeki öğrenciler ve velileri, bu bilgileri tercih sürecinde değerlendirerek en uygun liseleri seçebilirler.

Gümüşhane Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Gümüşhane / Merkez / Gümüşhane Türk Telekom Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 398,39 10,21 9,68 Gümüşhane / Merkez / Gümüşhane Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 338,12 23,62 28,71 Gümüşhane / Merkez / Mareşal Çakmak Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 327,34 26,79 29,47 Gümüşhane / Şiran / Şiran Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 318,48 29,64 32,85 Gümüşhane / Kelkit / Kelkit Abdulhamit Han Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 245,88 62,75 53,46

Gümüşhane / Merkez / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 230,87 72,46 66,37 Gümüşhane / Merkez / Gümüşhane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 209,93 86,7 87,03 Gümüşhane / Merkez / Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 202,61 90,97 92,6 Gümüşhane / Merkez / Gümüşhane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 196,58 93,87 96,94

Gümüşhane ilindeki liseler arasında Türk Telekom Fen Lisesi en yüksek taban puanına sahiptir. Türk Telekom Fen Lisesi, 398,39 taban puanıyla fen alanında öğrencilere eğitim imkanı sunmaktadır. Gümüşhane Lisesi, Mareşal Çakmak Sosyal Bilimler Lisesi, Şiran Fen Lisesi ve Kelkit Abdulhamit Han Anadolu İmam Hatip Lisesi gibi liseler de öğrencilere farklı alanlarda eğitim fırsatı sunan seçenekler arasındadır.

Gümüşhane ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin tercih yaparken dikkate almaları gereken önemli bir faktördür. Öğrenciler, kendi yeteneklerine, ilgi alanlarına ve hedeflerine uygun olan liseleri seçerek geleceklerini şekillendirebilirler.

Gümüşhane ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrenciler ve aileleri için önemli bir kılavuz niteliğindedir. Bu verilere göre tercih yapmak, öğrencilerin eğitim hayatlarında doğru adımlar atmalarını sağlayacaktır. Tüm öğrencilere tercih sürecinde başarılar dileriz.

Not: Yukarıda yer alan bilgiler, 2023 LGS sonuçlarına dayanmaktadır. Öğrenciler ve aileleri için kesin ve güncel bilgilere ulaşmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmek önemlidir