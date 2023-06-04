Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı. Ömer Bolat yeni Gümrük ve Ticaret Bakanı oldu. Peki, Ömer Bolat kimdir? İşte Gümrük ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat hakkında bilgiler...

Ömer Bolat Kimdir?

30 Ağustos 1963 tarihinde İstanbul'da doğan Ömer Bolat ilk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. Lise eğitimin ardından, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ekonomik İlişkiler Bölümü'nden 1984 yılında mezun oldu. Lisans eğitiminin ardından Bolat, yüksek lisans eğitimini Avrupa entegrasyonu alanında Hollanda-Amsterdam Üniversitesi Avrupa Enstitüsü'nde tamamladı. Ömer Bolat, ayrıca Almanya-Kiel Üniversitesi Dünya Ekonomisi Enstitüsü'nün yüksek lisans düzeyindeki Uluslararası Ekonomi ve İşletme Programı'ndan mezun oldu. Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü'nden "Avrupa Para Sistemi" konusundaki teziyle doktora diplomasını alan Ömer Bolat, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği alanında "profesör" unvanını aldı. 1981-1993 yılları arasında İktisadi Kalkınma Vakfı'nda uzman-araştırmacı olarak çalıştı. 1993 yılında Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Sekreterliği görevine başlayan Bolat, MÜSİAD'da 4 yıl Genel Başkan Yardımcısı ve 4 yıl da Genel Başkan olarak görev yaptı.

Ömer Bolat, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Ardından Albayrak Holding'de de üst yönetici olarak iş hayatına devam etti.

İngilizce ve Almanca bilen Ömer Bolat, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de üstlendi. Ayrıca, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeli görevlerini de yürüttü.

YENİGÜN HABER MERKEZİ