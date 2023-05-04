"Yorgun ve Türkiye'ye hiçbir taahhüdü olmayan karşıda bir iktidar var." diyen Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Değişen şartlar yüzde 50+1 dengesi, alışık olmadığımız seçim pratikleri. Türk seçmenleri bütün bunlara adapte oluyor. Meydanlarda görüyoruz. 85 milyonluk ülkeyiz. Bu ülke içerisinde en nihayetinde sandıkta karar çıkacaktır. Söyleyecek sözü olmayanlar bitecek, söyleyecek sözü olanlar gelecek. İttifaklar geçmişte hülle yoluyla yapılırdı. Bugün gelinen nokta siyasi partilerde işbirliklerine yol açtı. Bugüne bir anda gelmedik. 16 Nisan referandumu, 2018 seçimleri, yerel seçimleri, kademe kademe olgunlaşan bir zemin var." ifadelerini kullandı.

Uysal, "Yürütme yetkisi sayın Cumhurbaşkanının elinde olacak. Yakın siyasi tarihimizde kabul ve yerleşik hale gelmiş pratikler değil bunlar. Bugün Millet İttifakı çerçevesinde ortaya çıkmış müktesebat ve mutabakat var. En nihayetine vatandaşımızdan yürütme yetkisini alan kişi Cumhurbaşkanı. Aslolan rıza üretmektir. Partilerle senkronize bir şekilde bunu yönetir. Karşılıklı olarak hiçbir aktörün kendi fikrini dayatabileceği süreç değil. Aslolan rızayı üretmek, ortaklığı üretmektir. Bu tür anlarda onun kararı asli karar haline gelir." şeklinde konuştu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

YENİGÜN HABER MERKEZİ