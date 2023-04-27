Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın, “Siz olsanız ailenizi Kılıçdaroğlu’na mı Tayyip beye mi emanet edersiniz?” sözü üzerine Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Aslında söylediği söz önemli. Kime emanet edeceğiniz. Yani, namuslu insanlara emanet edilir. Bu beytülmal namuslu insanlara emanet edilir. Bu vatan toprağı namuslu insanlara emanet edilir. Kendi şahsi zafiyetleri uluslar arası alanda nasıl bu ülkenin milli güvenlik açığı oluşmuşsa, bu ülkenin kendilerine emanet edilmiş beytülmalını kendi bütçeleriymiş gibi kullanıp, hangi cepheden bakarsanız bakın. İster hukuk cephesinden bakın, ister değer sistemimizin günah helal haram noktasından bakalım. Bu noktada hiçbir olumlu tarafları yok. Bir şey çok net. Ne Sayın Erdoğan’a ne sayın Bozdağ’a emanet edilmez.” şeklinde konuştu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ