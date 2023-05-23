Her zaman sıra dışı kişiliği ve sıra dışı çalışmalarıyla dikkat çeken D. Ali Gültekin’in resimlerinin arasında gezinirken sanatçının iç dünyasının yansımasından kendinizi alamıyorsunuz. Akrilik boya kullanarak yaptığı resimlerde kullandığı renkler ve uyguladığı teknik gerçekten de inanılmaz. Herhangi bir tabloya bakarken resmin içine öyle dalıyorsunuz ki, bir süre kendinize gelemiyorsunuz. D. Ali Gültekin çok yönlü bir sanatçı. Kendine has bir tekniği var. Sürrealist-dışa vurumcu…

D. Ali Gültekin’le çalışmaları hakkında özel bir röportaj gerçekleştirdik. Gültekin şunları söyledi: "Daha çocukluk yıllarımda karşıma çıkan Goethe’nin “Sanat ne kadar uzun Tanrım, hayat ne kadar kısa" sözü beni çok etkilemişti. Bu sözle ilk karşılaştığımda ruhuma bir hüzün çökmüş, yapmak istediklerime ömrümün yetmeyeceğini düşünmeye başlamıştım. Hala bu endişeyi taşıdığımı inkar edemem. Gerek edebiyat gerek resim alanında o kadar çok yapmak istediklerim var ki, bunları gerçekleştiremeden bu dünyadan göçüp gideceğimi düşünmek bana acı veriyor. Çocukluk yıllarımdan itibaren hep imkansızlıklar içinde sanat yapmaya çalıştım. Mesela Güzel Sanatlar okumak istiyordum olmadı. Ama hiçbir zorluk beni yıldırmadı, tam tersi daha çok azmimi, inancımı artırdı. Her şeyden önce ben okumayı ve öğrenmeyi, araştırmayı çok seviyordum. Bugün geldiğim noktayı buna borçluyum diyebilirim. Bu güne kadar edebiyat alanında yaptığım çalışmalar, ürettiğim eserler ortada. Hiçbir başarımın sonunda şımarmadım. O başarının bana yüklediği sorumluluğu düşündüm. Ortaya koyacağım bir sonraki eser bir öncekini aşmalıydı."

"SANATI BİR BÜTÜN OLARAK GÖRMEK LAZIM"

"Sanatı bir bütün olarak görmek lazım" diyen Ali Gültekin, "Açtığımız sergiye “Şiirin Dili” adının verişimizin altında yatan gerçek bu. Resmi boyayla fırçayla yaparsınız, şiiri kelimelerle. Kelimelerle resim yapma sanatı diyorum ben şiire. Yani her iki durumda da sanat yaparsınız. Bir tabloya bakarken bir şiir duyumsarsınız içinizde. Evet bugüne kadar edebiyat alanında 17 eser ürettim. Şiir, roman, deneme, inceleme. Bu sergi benim 4. kişisel sergim. Ayrıca karma sergilere de katıldım elbette. Çalışmalarım sürüyor. Hem edebiyat alanında hem de resim alanında. İnşallah yeni yeni sürpriz çalışmalarla yine birlikte olacağız. Bağımsız Sanat Vakfı Sanat Galerisi'nde 5 Mayıs’ta açılan Şiirin Dili Resim Sergimiz 27 Mayıs’a kadar açık kalacak. Sanatseverler Cağaloğlu’ndaki sanat galerisinde sergiyi görebilirler." şeklinde konuştu.

YENİGÜN GAZETESİ (HÜSEYİN KILINÇ)