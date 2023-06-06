Ünlü yazar ve psikiyatr Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, esin kaynağı olduğu "Yalı Çapkını" dizisinin sezon finali bölümünün çekimleri için Gaziantep'e seyahat etti. Dizi setinde gerçekleşen çekimler sırasında Gülseren Budayıcıoğlu, keyifli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"Hafta sonu Yalı Çapkını ekibi olarak hepimiz Gaziantep'teydik"

Gülseren Budayıcıoğlu, "Yalı Çapkını" dizisinin "Ferit Korhan" karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir ile birlikte poz verdiği bir paylaşım yaparak takipçileriyle bilgi paylaştı. Budayıcıoğlu, fotoğrafın altına "Hafta sonu Yalı Çapkını ekibi olarak hepimiz Gaziantep'teydik. Gaziantep gerçekten harika bir şehir, yemekleri derseniz anlatılmaz, tadılır. Dizinin sezon finali çekimleri yine başladığımız yerde gerçekleşti. Oyuncularımız ve teknik ekip arı gibi çalışıyor. Biz Mert'le sohbet ederken Afra çekimdeydi. Zeugma Müzesi de muhteşemdi. Çingene Kızı'na bakmalara doyamadık. Antep halkı bizi çok güzel ağırladı, yoğun sevgi ve ilgileriyle bizleri mutlu ettiler... Teşekkürler Gaziantep..." şeklinde bir not düştü.

Budaycıoğlu Neden Afra İle Fotoğraf Çektirmedi?

Gülseren Budayıcıoğlu, Yalı Çapkını dizisinde "Seyran" karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu ile birlikte bir fotoğraf paylaşmamasıyla ilgili gelen yorumlara setten çektiği fotoğrafla cevap verdi.

''Arkadaşlar, yorumlarınız için teşekkürler ama çok kızmışsınız bana… 'Afra neden yok?' demişsiniz. Demek Afra’yı bu kadar çok seviyorsunuz. Buna ben de çok memnun oldum çünkü Afra benim kıymetlim… O gün Afra’nın çekimleri vardı ve ben de yanındaydım ama kızcağız öyle zorlandı ki, elinde süpürge ve hortum yerleri yıkıyordu ve çekim tekrar tekrar yapılıyordu. Bir de ben onu yormak istemedim. Yakında "Yalı Çapkını" gecesinde yine beraberiz. Bu sefer de Afra ile fotoğraf çektireceğim. Oyuncularımızın hepsi mükemmel bence, sizce de öyle değil mi? İyi geceler, çok sevgiler…''