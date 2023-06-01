Gülseren Budayıcıoğlu muayene ücreti ne kadar?

2005 yılında her zaman hayalini kurduğu Ankara’nın en büyük psikiyatri merkezi olan Özel Madalyon Psikiyatri Merkezi’ni kurarak halka hizmet etmeye başlayan Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2021 yılında 20 dakikalık bir seans ücretinin 1200 TL olduğu sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında olmuştu. 2023 ücreti için her hangi bir açıklama olmadı

"Yalı Çapkını" hikayesi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Kendine İyi Bak" adlı romanında yer almaktadır. "Kendine İyi Bak" kitabı, yazarın popüler romanlarından biridir ve psikolojik gerilim türünde yazılmıştır. Roman, Gülseren Budayıcıoğlu'nun karakteristik anlatım tarzıyla, insan ilişkileri, travma, aşk ve psikoloji gibi temaları ele almaktadır. "Yalı Çapkını" hikayesi, kitabın içerisindeki bir bölüm olarak yer almaktadır.

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