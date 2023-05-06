Emre Arslan'ın isimli kişi kendi Tiktok hesabından "Sizce Gülşen, İmam Hatipler kapatılsın demiş midir?" notuyla paylaştı.  Sosyal medyada gündem olan video birçok kişi tarafından tepkilere neden oldu.

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 Gülşen, ilgili videoyu ilk olarak paylaşan Emre Arslan için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık suç başvurusunda, Gülşen'in sözleri bilerek kırpılıp kaydedilerek sosyal mecralara paylaşıldı. İlgili dosyaya sunulan ses kaydı ve görüntüde Gülşen'in, atfedilen sözleri söylemeden önce orkestradaki iki arkadaşıyla şakalaştığı görülüyor.

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Kaynak: Yenigün Haber Merkezi