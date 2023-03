Gülse (Şener) Birsel 11 Mart 1971 tarihinde İstanbul’da doğdu. Beyoğlu Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra, Boğaziçi Üniversitesi’nde Ekonomi okumaya başladı. Üniversitenin ikinci yılında Aktüel dergisine muhabir olarak girdi. 1994’te Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun oldu ve ABD”ye gitti. New York’ta Columbia Üniversitesi Sinema bölümünde yüksek lisans yaptı.

1996’da Türkiye’ye dönen Gülse Birsel, üç ay boyunca ATV’de kahvaltı bülteninin dış haberlerini yazdı. Ardından Esquire dergisinin yayın yönetmeni oldu. Bir yıl bu görevi sürdürdükten sonra Harper’s Bazaar dergisinin yayın yönetmenliğine geçti. Bu arada Bazaar Gelin ve Orange dergilerini çıkarttı. 2001 ve 2002 yıllarında Harper’s Bazaar, FHM, House Beautiful ve Gezi dergilerinin yayın danışmanlığını yürüttü.

Yayınları

Gayet Ciddiyim (Mart 2003)

Hâlâ Ciddiyim (Mayıs 2004)

Yolculuk Nereye Hemşerim? (Ağustos 2005)

Velev ki Ciddiyim! (Aralık 2009)

Yazlık (Haziran 2011)

Memleketi Ben Kurtaracağım! (Kasım 2015)

FİLMOGRAFİ

Televizyon

G.a.g. (2002-2004)

Eyvah! Eski Kocam (2003)

Avrupa Yakası (2004-2009)

Ah Kalbim (2009)

İnternet

Yılbaşı Gecesi (2022 )

Sinema

Hırsız Var! Binnur Ersöz Başrol oyuncusu (2004)

Reklam

Turkcell (2004)

Whirlpool (2007)

TTNET (2008)

Turkcell Gezenzi (2010)

Turkcell Çalarken Dinlet (2010)

Turkcell VINN (2010)

Turkcell 3G (2010)

Turkcell T20 (2011)

Garanti Bonus (2012-2013)

LC Waikiki (2013)

iPhone 6 Seslendirme (2014)

BKM Express (2015)

Boyner (2015)

Subaru XV/Forester (2016)

Markafoni (2016)

Golf Bravo (2017)

Fuse Tea (2018)

Supradyn Energy Focus (2019)

Duru (2019)

Trendyol.com (2019)

Ödülleri

Altın Kelebek Ödülü -En İyi Kadın Komedi Oyuncusu- Avrupa Yakası Kazandı (2005)

Altın Kelebek Ödülü -En İyi Kadın Komedi Oyuncusu- Avrupa Yakası Kazandı (2006)

Altın Kelebek Ödülü -En İyi Senarist- Yalan Dünya (2012)

Antalya Televizyon Ödülü -En İyi Komedi Dizisi Yardımcı Kadın Oyuncu- Yalan Dünya (2012)

Woman to Watch Ödülü Sanat Lider (2013)

Elle Style Ödülü Yılın Kadın Oyuncusu Yalan Dünya (2013)

Türkiye Gençlik Ödülü En İyi Senarist Yalan Dünya (2015)

CEFTUS Ödülü Jüri Özel Ödülü (2015)

GQ Man of The Year 2017 Yılın Kadını (2017)

Magazin Gazetecileri Derneği Ödülü Basın Meslek Onur Ödülü (2018)

Uluslararası İzmir Artemis Film Festivali Ödülü En İyi Senaryo Aile Arasında (2018)

Bilkent Televizyon Ödülü En İyi Komedi Kadın Oyuncu Jet Sosyete (2019)